Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ

Євген Коноплянка переживає, можливо, найскладніший період у кар'єрі. Йому терміново потрібно змінювати клуб.

Вінгер збірної України дуже рідко потрапляє у стартовий склад Шальке, відігравши всього 402 хвилини за 8 неповних матчів Бундесліги. Один гол на екваторі сезону – зовсім не показник для гравця, який повинен був стати справжньою зіркою Фелтінс-Арени. Наразі Коноплянка більше страждає, ніж отримує задоволення від улюбленої справи.

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А тут ще й німецькі ЗМІ приписали Євгена до злісних порушників режиму гельзенкірхенського клубу. Після поразки Шальке від Порту українець та ще декілька його партнерів начебто загуляли у нічному клубі. Подейкують, що цей інцидент може значно пришвидшити потенційний відхід Коно з табору "кобальтових".

Цілком ймовірно, що вже цієї зими українцеві доведеться шукати нове місце роботи. Попри певний кар'єрний застій претендентів на екс-лідера Дніпра навряд чи бракуватиме. У Європі його знають та поважають. Зрештою далеко не кожен футболіст забивав Барселоні у фіналі єврокубка та "возив" сам мадридський Реал. Наразі ж "Футбол 24" виділив п'ять клубів, які могли б надати "притулок" досвідченому 29-річному гравцеві.

Галатасарай

Турецький напрямок користується великою популярністю серед українських футболістів. І тут вони дійсно грають у футбол, а не ніжаться на пляжах під гарячим сонечком. Півзахисник Динамо Микола Морозюк – свіжий приклад міграції наших виконавців на південь. Так можна вбити одразу двох зайців: добряче підзаробити та понюхати пороху великих баталій, хоча й не найвищого європейського рівня.

Найбільш предметний інтерес до Коноплянки серед клубів турецької Суперліги проявляє Галатасарай. Місцеві ЗМІ писали, що під час виїзного поєдинку з Шальке у Лізі чемпіонів легендарний керманич "орлів" Фатіх Терім особисто просив Тедеско відпустити українця на Тюрк Телеком Арену. Обравши турецького гранда, Євген міг би не лише зберегти великий шмат від своєї нинішньої зарплати (4 млн євро на рік за неофіційною інформацією), але й регулярно грати у єврокубках.

Поки Коно роздумує над своїм майбутнім, фанати Галатасарая тероризують його сторінки у соцмережах з проханням прийняти пропозицію найтитулованішого клубу Туреччини.

Еспаньйол

Клуб з Барселони, отримавши друге дихання після приходу китайських інвесторів, сильно цікавився Коноплянкою ще минулого літа. "Папуги" поставили перед собою завдання повернутись у єврокубки, а хавбеку Шальке відводилась роль лідера нового привабливого проекту під керівництвом Рубі. Принаймні рупор каталонської преси, видання Mundo Deportivo, писав про регулярні контакти між босами Еспаньйола та представниками українця.

Коноплянка досі перебуває на хорошому рахунку в Прімері. Попри доволі неоднозначний період кар'єри у Севільї, тут його вважають гравцем світового класу, який здатен робити різницю. Спортивний директор команди з Корнелія ель Прат Франсіско Руфете є палким прихильником таланту українця. Каталонцям не вистачає якраз швидкого гравця на лівий фланг, де Євген почувається як риба у воді.

Великий плюс іспанського вибору Коно – можливість знову засвітитись у топовому чемпіонаті без додаткового часу на адаптацію. А ось зарплатне питання може стати великою перепоною для обох сторін. Еспаньйол точно не потягне оклад українця, який ризикує зменшитись приблизно вдвічі.

Борусія (Менхенгладбах)

Коноплянці, можливо, навіть не довелось би покидати свою німецьку домівку. Менхенгладбах перебуває на відстані якихось 80 км від Гельзенкірхена, які можна подолати менше, ніж за годину. Ще одна перевага для українця – стиль гри команди Дітера Хекінга. "Лошаки" відзначаються, насамперед, блискучою роботою на флангах та швидким переходом від оборони в атаку.

Якщо обійдеться без сюрпризів, то наступного літа Борусію покине один з лідерів команди Торган Азар. Відтак Гладбах буде зобов'язаний виходити на трансферний ринок у пошуках лівого вінгера. І далеко дивитись не потрібно. Майже під носом у 5-разового чемпіона Німеччини перебуває Коноплянка.

Українець міг би непогано влитись у тактичні побудови Хекінга, а також отримав би шанс знову зіграти в ЛЧ. На даний момент Борусія посідає високе третє місце у турнірній таблиці Бундесліги. Натомість єдиним недоліком угоди стало б суттєве скорочення прибутків Євгена – "лошаки" стільки не платять.

Шахтар

Звісно, що Коноплянка навряд чи мріє про повернення в УПЛ, де за чемпіонський титул змагаються лише дві команди, а переважна більшість поєдинків збирає менше глядачів, ніж на відкритому тренуванні Шальке. Однак Шахтар – не така вже й погана опція для лідера збірної України. Більше того, такий союз був би вигідним для двох сторін.

По-перше, перебравшись у донецький клуб, Коноплянка отримав би регулярну ігрову практику, що дуже важливо для 29-річного футболіста, який не хоче гріти лаву запасних у розквіті сил. По-друге, Рінат Ахметов, мабуть, без проблем задовольнив би фінансові вимоги Євгена. 4-5 млн євро на рік – мізерна сума для найбагатшої людини України. А можливість грати у Лізі чемпіонів стала б приємним бонусом для амбіційного хавбека.

Чому трансфер Коно вигідний для Шахтаря? Передусім, підписання одного з найпопулярніших гравців України стало б розкішним маркетинговим ходом "гірників". Вони отримали б не лише нову армію прихильників, але й суттєво пришвидшили б розвиток власного бренду завдяки настільки впізнаваному футболісту.

Крім цього, Шахтар неодноразово доводив, що без Тайсона та Марлоса команді сильно не вистачає якості попереду. Болбат і Дентінью не виправдовують покладених на них сподівань, а Коноплянка точно б не загубився серед технічних латиноамериканців.

Зеніт

Так, це була б зрада космічного масштабу, зважаючи на те, що Коноплянка є обличчям національної збірної України. Однак близько двох років тому російські ЗМІ активно розповсюджували інформацію, що Газпром як головний спонсор Шальке та Зеніта готовий профінансувати сенсаційний трансфер. Щоправда, тоді команду з Крестовського очолював Мірча Луческу, який свого часу намагався переманити Євгена до табору Шахтаря.

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Пітерський клуб не мав би жодних труднощів із виплатою високої зарплати Коно, а той навряд чи б відчував якісь проблеми з адаптацією. Але у стані фактичної війни між Україною та Росією такий трансфер зрозуміли б зовсім небагато співвітчизників знаменитого гравця...