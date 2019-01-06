БД замахнулася на титул, топ-бомбардир готується до України, а Коно – втратив довіру. Підсумки першого кола Бундесліги

БД стала головним претендентом на чемпіонство, Ковач не створив дива в Мюнхені, а гра його колишньої команди лякає Шахтар. Хочете надолужити головне з Бундесліги за останні півроку – читайте наш матеріал.

Борусія Д – прогрес на основі правильних рішень і удачі

Попередній сезон Борусія провела погано на полі та в кабінетах. Ще навесні розпочалася грамотна робота для виправлення ситуації. Важливі призначення отримали Маттіас Заммер і Себастьян Кель. Згодом в клуб запросили чи не найкращого з можливих коуча та провели класну трансферну кампанію.

Як наслідок – зимове чемпіонство, лише одна поразка за перше коло, 6 очок переваги над Баварією та впевнений вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Якщо тезово пройтися по причинах прогресу результатів за останні півроку, окрім роботи тренера, можна виділити такі головні моменти:

– Марко Ройс розцвів завдяки возз'єднанню з Люсьєном Фавром. Капітан на прив'язаний до позицій, не має проблем зі здоров'ям і проводить найкращий сезон у кар'єрі (якраз з того моменту, відколи він працював з Фавром у БМ).

– Відмінно влилися літні новачки. Аксель Вітсель та Томас Делані створили ефективну пару центрхавів. Абду Діалло додав надійності в центр оборони. Пако Алькасер став зразком функцій джокера, забиваючи кожні 40 хвилин, і спровокував достроковий викуп свого контракту. Орендований у Реала Ашраф Хакімі геніально закривав обидва фланги оборони. Якоб Бруун Ларсен, який виграв конкуренцію в Пулішіча, не новачок, але до цього сезону майже не грав за основу.

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– Удача. Везіння дуже допомагає Борусії – про це не можна мовчати. Порівнюючи очікувані очки/голи та реальні, бачимо, що BVB серйозно "перебрала". xPTS – 32, в турнірці – 42 очки; xG – 32, забили – 44.

Баварія: помилки керівництва, травми, слабкий Ковач

Перше коло чемпіонату пройшло для мюнхенців під словом "криза". В першу чергу потрібно говорити не про ігрову складову. Баварія переживає наслідки помилок і самовпевненості керівництва. Поки Юпп Хайнкес в минулому сезоні рятував ситуацію, потрібно було оновити склад і підписати гідного тренера на роки. Однак переговори з пріоритетними кандидатами провалилися – довелося запрошувати Ніко Ковача.

Як виявилося, хорват не готовий до роботи в такому клубі. Йому забракло авторитету (зірки-ветерани дозволяли собі не виконувати його завдання) та правильних тренерських ідей (футбол Ковача орієнтований на зниження ігрової дисперсії – менше ризиків, більше ресурсів на оборону, а клас виконавців Баварії на фоні Бундесліги вимагає протилежного). Фраза Хамеса Родрігеса "тут тобі не Айнтрахт" – резюме першої частини сезону для Ковача.

Рекордмайстер влітку не витратив жодної копійки на трансфери. Склад підсилили безкоштовні Серж Гнабрі (повернення з оренди) та Леон Горетцка (вільний агент). Тут зіграла самовпевненість Улі Хьонесса, який вирішив зекономити кошти на наступний рік, а цей сезон пройти зі старими ресурсами. Скоро стало зрозуміло – це рожеві ідеї.

Ар'єн Роббен і Франк Рібері не тягнуть належний рівень, однак Ковач мусив виділяти їм багато ігрового часу через відсутність заміни. Дуже завадили травми: Корентен Толіссо, Кінгслі Коман, Тьяго Алькантара. Останні двоє – це гравці, з якими Баварія без перебільшення стає зовсім іншою командою. Окремо варто відзначити психологічні проблеми лідерів збірної Німеччини після ЧС-2018. Мануель Нойєр до якогось моменту пропускав усе, що летіло в площину.

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Баварія ще не провалила сезон. 6 очок за 17 турів відігруються без проблем, плей-офф Ліги чемпіонів у кишені, а хмара з чутками про звільнення Ковача розсіялася. Щоправда, заслужено програні обом Борусія матчі саме в такому стилі чітко показали, що ця команда – не чемпіонська.

Тедеско втратив магію у Шальке та довіру до Коно

Існує така цікава закономірність в останні роки: для кожного тренера, який ставав віце-чемпіоном Бундесліги, наступний сезон – останній у клубі. Скоріш за все, чинний віце-майстер Доменіко Тедеско перерве цю традицію, але ситуація складалася так, його могли звільнити з Шальке в будь-який момент цього сезону.

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Жахливий старт з 5 поразок, тривале перебування в зоні вильоту та якість гри, яка не піддається жодній критиці. Навряд чи хтось мав ілюзії щодо повторення "кнаппен" торішнього сенсаційного успіху (2 місце) – всі бачили рівень везіння. Однак такого провалу також ніхто не очікував. У центрі поля, попри численні трансфери, не знайшлася заміна для Макса Майєра та Леона Горетцки. Зникла магія стандартів, які сезоном раніше приносили половину голів.

Нова основа не виконує завдань тренера, в атакувальній грі важко простежити якусь ідею (погіршили ситуацію тотальні травми форвардів). Тедеско з часом почав тасувати схеми, а все ставало тільки гірше. 13 місце в БЛ на середині дистанції спонукає до серйозної чистки складу. Крістіан Гайдель, який поки що з досить низькою успішністю працює в Гельзенкірхені, мусить виправлятися.

Одним з тих, кого хоче спекатися Шальке, – Євген Коноплянка. Ще навесні українець захоплено говорив про свого наставника, який фактично реанімував його кар'єру, однак зараз Тедеско йому не довіряє. Наш вінгер до зими виглядав одним із найяскравіших гравців блідого Шальке. Було помітно, що він виділявся креативом, але Коно не завжди виконував завдання тренера (за візуальним враженням), а в ключових моментах свій клас не показав. У підсумку виправдати свою зарплату Євген не мав можливостей – потрібно шукати нову команду.

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Відкриття першої частини сезону

Гравці – яскраві англійські тінейджери. 18-річний Джейдон Санчо та 19-річний Ріс Нельсон дуже схожі зовнішньо та за ігровим стилем. Різкість, швидкість, дриблінг – інших таких футболістів у Бундеслізі немає. Приїзд англійців у німецький чемпіонат – величезна рідкість. Експеримент Борусії та Хоффенхайма безумовно успішний.

Санчо прийшов у Дортмунд ще влітку 2017-го, адаптувався і у цьому сезоні вистрелив розкішною ефективністю. Він ідеально підходить під модель Люсьєна Фавра для реактивних атак. Результат – 6 голів і 7 асистів у Бундеслізі, виклик до збірної Англії та збільшення своєї вартості на 50 млн євро. Нельсон грає за Хоффе на правах оренди з Арсенала та розкривається не менш космічними темпами.

Команда – Боруссія Менхенгладбах. "Жеребці" на 3 місці в турнірній таблиці та формально в чемпіонських перегонах. Якогось особливо секрету команда не має – і в цьому шарм БМ. Дітер Хеккінг обрав підхожу схему 4-3-3, щоб якнайкраще адаптувати Алассана Плеа (9 голів і 3 асисти у БЛ), головна зірка Торган Азар продовжив поступовий прогрес (9+6), на новий рівень вийшов центрхав Флоріан Нойхаус, а травми одного з найкращих гравців минулого сезону Рафаеля вдалося не помітити. Вдала робота тренера та необхідний підбір виконавців забезпечили промовшн з 9 місця на 3-тє.

Найкраща зв'язка – суперники Шахтаря і України

Луку Йовіча можна сміливо записувати у відкриття сезону, але форвард Айнтрахта занадто круто діє в парі з Себастьєном Халлером, щоб оцінювати його окремо. Вони на двох забили 21 гол з 34 командних в БЛ і 8 з 17 в ЛЄ. Халлер неймовірно корисний не лише в завершенні атак, а й у підіграванні партнерам. Часто це залишається в тіні (навіть 8 асистів за 17 турів), однак француз виконує космічний обсяг роботи попереду.

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Йовіч прогримів на Європу пента-триком у ворота Фортуни, але вразив саме стабільністю високого рівня гри та результативності. 21-річний нападник – з 12 голами найкращий бомбардир БЛ (разом з Алькасером) . На нього полюють гранди з десятками мільйонів, а цього року Лука гратиме проти збірної України у відборі до Євро-2020. Як і партнери-серби Філіп Костіч та Міят Гачіновіч, які забезпечують розкішну підтримку з глибини.

Загалом Айнтрахт справив дуже приємне враження в першій частині сезону. Ніко Ковач прийшов на фоні препоганих виступів, тому здавалося, що його робота з командою в попередні роки (фінали Кубка Німеччини) – серйозне досягнення. Втім, новий коуч Аді Хюттер за півроку добився величезного прогресу багатьох футболістів. Як виявилося, потенціал франкфуртців значно більший. Ця команда повинна претендувати на єврокубки та створити Шахтарю проблеми в 1/16 Ліги Європи.

РБ чекає Нагельсманна, а йому не щастить з Хоффенхаймом

Лейпциг проводить сезон в режимі очікування – влітку команду очолить Юліан Нагельсманн. Проміжне 4 місце означає, що Ральф Рангнік добре порається з функціями тренера, а виліт з ЛЄ стане тільки полегшенням. Головне ж його завдання – продовжити контракт з Тімо Вернером. Форвард збірної Німеччини продовжує розривати (11 голів у чемпіонаті) та роздумує над своїм майбутнім.

Нагельсманн водночас побив горщики з Фортуною (не командою) в Хоффенхаймі. Після програного матчу проти Шахтаря в ЛЧ молодий тренер пояснив ризиковий футбол своєї команди бажанням позбутися нічиїх, які його дістали. Відтоді Хоффе зіграв усі поєдинки Бундесліги внічию – 5 поспіль. При непоганій грі команда Нагельсманна вилетіла з Ліги чемпіонів і перебуває за межами зони єврокубків у чемпіонаті. Зінсхаймцям дуже не щастить. Чого вартий матч з БМ (0:0), де Хоффенхайм напрацював на 4 голи.

Тренерські відставки

– У жовтні Штутгарт звільнив Тайфуна Коркута та призначив "улюбленця" Коноплянки Маркуса Вайнцирля. Результати не відразу, але стали кращі. "Шваби" досі в зоні вильоту.

– Вже після завершення першого кола Байєр замінив Хайко Херрліха та Петера Боса. Рішення правильне, хоч і не зовсім логічне по часу. Команда в Леверкузені переповнена талановитою молоддю і не має права займати 9 позицію в турнірній таблиці. Кай Гавертц, Юліан Брандт, Леон Бейлі, Джонатан Та, Паулінью – над обрамленням цих діамантів повинен працювати відповідний фахівець. Бос – хороший варіант, нехай вас не бентежить сумний підсумок роботи в БД.

Символічна збірна половини сезону

Бюркі (Борусія Д) – Кімміх (Баварія), Хасебе (Айнтрахт), Гінтер (Борусія М), Хакімі (Борусія Д) – Вітсель (Борусія Д), Алькантара (Баварія) – Санчо (Борусія Д), Ройс (Борусія Д), Азар (Борусія М) – Халлер (Айнтрахт).

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