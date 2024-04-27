Перша ліга: Інгулець розгромив Прикарпаття та наблизився до УПЛ, Лівий берег продовжив невдалу серію
Відбулись чергові матчі 6-го туру другого кола Першої ліги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Перша ліга 2023/24, 6-й тур
Чемпіонська група
Лівий берег – Кудрівка-Нива – 1:2
Голи: Сухоручко, 16 – Нехтій, 33, (пен.), Вечурко, 43
Інгулець – Прикарпаття – 4:0
Голи: Кольцов, 4, 41, Сітало, 31, Богунов, 33
Група на вибування
Буковина – Діназ – 0:1
Гол: Новиков, 38
Поділля – Чернігів – 2:1
Голи: Веремієнко, 5, Кобзар, 75, (пен.) – Койдан, 26
Вилучення: Вересоцький, 74 (Чернігів)
Карпати вже гарантували собі вихід до УПЛ, але доля другої путівки в еліти все ще не вирішена. Найбільше шансів разом з Карпатами вийти до еліти має Інгулець, який у домашньому поєдинку розбив Прикарпаття. Гра була вирішена ще до перерви: Кольцов оформив дубль, ще по голу до свого активу записали Сітало та Богунов.
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Лівий берег зробив подарунок Інгульцю, програвши Кудрівка-Ниві. Сухоручко вивів київську команду вперед на 16-й хвилині, проте Нехтій з пенальті, а потім ще й Вечурко завдали поразки Лівому берегу, який не перемагає 3 матчі поспіль.
Ще 2 поєдинки відбулись у групі на вибування. Діназ під керівництвом Олександра Головка вдруге поспіль переміг, цього разу здолавши Буковину (друге місце). А Поділля в більшості вирвало перемогу над Черніговом. Команди обмінялись голами Веремієнка та Койдана в першому таймі, а після вилучення Вересоцького Кобзар реалізував пенальті.
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