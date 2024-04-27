Перша ліга 2023/24, 6-й тур

Чемпіонська група

Лівий берег – Кудрівка-Нива – 1:2

Голи: Сухоручко, 16 – Нехтій, 33, (пен.), Вечурко, 43

Інгулець – Прикарпаття – 4:0

Голи: Кольцов, 4, 41, Сітало, 31, Богунов, 33

Група на вибування

Буковина – Діназ – 0:1

Гол: Новиков, 38

Поділля – Чернігів – 2:1

Голи: Веремієнко, 5, Кобзар, 75, (пен.) – Койдан, 26

Вилучення: Вересоцький, 74 (Чернігів)

Карпати вже гарантували собі вихід до УПЛ, але доля другої путівки в еліти все ще не вирішена. Найбільше шансів разом з Карпатами вийти до еліти має Інгулець, який у домашньому поєдинку розбив Прикарпаття. Гра була вирішена ще до перерви: Кольцов оформив дубль, ще по голу до свого активу записали Сітало та Богунов.

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Лівий берег зробив подарунок Інгульцю, програвши Кудрівка-Ниві. Сухоручко вивів київську команду вперед на 16-й хвилині, проте Нехтій з пенальті, а потім ще й Вечурко завдали поразки Лівому берегу, який не перемагає 3 матчі поспіль.

Ще 2 поєдинки відбулись у групі на вибування. Діназ під керівництвом Олександра Головка вдруге поспіль переміг, цього разу здолавши Буковину (друге місце). А Поділля в більшості вирвало перемогу над Черніговом. Команди обмінялись голами Веремієнка та Койдана в першому таймі, а після вилучення Вересоцького Кобзар реалізував пенальті.

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