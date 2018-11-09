Головні новини футболу 8 листопада: Динамо – єдиний клуб, що приніс Україні очки в Європі, перші учасники плей-офф ЛЄ

Динамо виграє, Ворскла програє в Лізі Європи. Читайте дайджест найцікавіших новин дня на "Футбол 24".

Лише Динамо забиває і виграє в єврокубках

Команда Хацкевича стала єдиною, яка на цьому тижні набрала очки для України в таблиці коефіцієнтів. Динамо ефектно переграло Ренн та збільшило свої шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи. Лише на останніх хвилинах французи уникнули розгрому. Дивіться відео голів і огляд матчу Динамо – Ренн. Героями зустрічі стали молоді українські виконавці Циганков (2 гольові паси), Шапаренко (красиво забив) та Миколенко (дебютний гол за головну команду).

Ворскла взяла приклад з Шахтаря, а не киян. У тому сенсі, що команда Сачка голів не забивала і навіть за нічию не змогла зачепитись. Карабах скористався помилкою полтавського клубу і зумів вистояти, хоча до матчу було додано 12 хвилин. Відзначимо, що матч Ворскла – Карабах був призупинений через безлади на трибунах.

Визначились перші учасники Ліги Європи

У четвертий ігровий день було забито 64 голи за 24 матчі. Відразу 7 команд вийшли в плей-офф ЛЄ 2018/19. Першими кваліфікувались Айнтрахт та Лаціо, які несподівано легко залишили за бортом фіналіста попереднього розіграшу Марсель. Крім цього, в 1/16 пройшов Арсенал у групі Ворскли, Байєр, Цюріх, Динамо Загреб і Челсі. Рейнджерс тричі вів у рахунку в Москві, але в підсумку все завершилось дебютною поразкою Стівена Джеррарда в єврокубках на посаді наставника. Спартаку екс-тренера Динамо і збірної України Рауля Ріанчо допоміг гол колишнього форварда Шахтаря Луїса Адріано.

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