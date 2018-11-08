Ворскла – Карабах: матч був призупинений через безлади на трибунах

Поєдинок 4 туру групового турніру Ліги Європи Ворскла – Карабах був перерваний через незадовільну поведінку вболівальників.

Фанати Ворскли відзначились не надто коректною поведінкою під час матчу 4 туру Ліги Європи проти Карабаха.

Ворскла – Карабах: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У другому таймі вболівальники полтавців почали кидати фаєри в бік поля. Рефері зупинив матч приблизно на 3 хвилини. Після повторного порушення, яке трапилось буквально через декілька хвилин, арбітр матчу Сандро Шерер вирішив забрати команди з поля у підтрибунне приміщення.

Після паузи, яка тривала більше 5 хвилин, матч все ж поновився.