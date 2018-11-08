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Ворскла – Карабах: матч був призупинений через безлади на трибунах

23:30 1681 Читать на русском
Ворскла – Карабах: матч був призупинений через безлади на трибунах
Ворскла – Карабах: матч перервано через поведінку вболівальників

Поєдинок 4 туру групового турніру Ліги Європи Ворскла – Карабах був перерваний через незадовільну поведінку вболівальників.

Фанати Ворскли відзначились не надто коректною поведінкою під час матчу 4 туру Ліги Європи проти Карабаха.

Ворскла – Карабах: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У другому таймі вболівальники полтавців почали кидати фаєри в бік поля. Рефері зупинив матч приблизно на 3 хвилини. Після повторного порушення, яке трапилось буквально через декілька хвилин, арбітр матчу Сандро Шерер вирішив забрати команди з поля у підтрибунне приміщення.

Після паузи, яка тривала більше 5 хвилин, матч все ж поновився.

Ліга Європи4 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четвер 08 листопада 2018

Ворскла

live 90'
0 : 1
Карабах
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Теги
Ліга Європи Головне Ворскла Ворскла футбольні фанати Ворскла - Карабах
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