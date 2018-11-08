Сюрреалізм та ганьба для Ліги чемпіонів: світові ЗМІ шоковані абсурдним пенальті у матчі Манчестер Сіті – Шахтар

Скандальний пенальті імені Рахіма Стерлінга став чи не головною темою європейських ЗМІ після завершення матчу Манчестер Сіті – Шахтар (6:0).

Ліга чемпіонів більше не може обходитись без системи VAR, стверджують провідні спортивні ЗМІ від Англії до Іспанії. Скандальний пенальті, призначений угорським арбітром Віктором Кашшаї у ворота Шахтаря, є справжньою ганьбою для найпрестижнішого єврокубка, запевняють такі авторитерні видання як BBC, Marca або La Gazetta dello Sport.

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Абсурдність рішення Кашшаї, який вказав на "позначку" після кумедного падіння Рахіма Стерлінга у штрафному майданчику, визнає навіть британська преса. BBC, зокрема, зазначає, що угорський рефері призначив, можливо, найбезглуздіший пенальті в історії футболу. "Стерлінг став першим гравцем, який був збитий власною ногою", – висміює BBC скандальний епізод.

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Manchester Evening News також визнає, що Кашшаї припустився ганебної помилки. Втім, журналіст видання Лаям Корлесс вважає виправданою поведінку Стерлінга після призначення пенальті: "Рахім не був зобов'язаний комусь щось підказувати, це – не його робота. Тим паче, що на той момент команда Гвардіоли ще нічого собі не гарантувала".

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Натомість, журналісти Daily Mail вважають, що Стерлінг міг би дати приклад справжнього спортивного професіоналізму та фейр-плей, якби підказав Кашшаї, що фолу не було. Хоча, навіть за такого розвитку подій угорський суддя мав повне право не змінювати рішення. Схожий інцидент відбувся у далекому 1997 році, пригадує видання, коли під час матчу Ліверпуль – Арсенал Фаулер зізнався, що його не збивали, але арбітр залишився при своїй думці. "VAR знадобився б у Лізі чемпіонів вже цього сезону", – зазначає Daily Mail.

Авторитетна Marca називає пенальті у ворота Шахтаря справжнім сюрреалізмом та ганьбою для Ліги чемпіонів. "Кашшаї подарував Манчестер Сіті абсурдний пенальті після падіння Стерлінга. На щастя, нинішній сезон турніру – останній без системи VAR", – пише мадридське видання.

Каталонське Mundo Deportivo запевняє, що Кашшаї припустився просто божевільної помилки, а УЄФА більше не має права зволікати із запровадженням VAR. "Пенальті на користь Манчестер Сіті – просто сміховинний. Цей епізод зараз обговорює увесь світ. Стерлінг міг би підказати рефері, що спіткнувся об власну ногу", – додає MD.

Не залишила поза увагою скандальний пенальті й італійська La Gazzetta dello Sport, яка називає рішення Кашшаї "дуже дивним". Втім провідне видання Апеннін вважає, що цей епізод не був ключовим фактором побиття "гірників" на стадіоні Етіхад: "Команда Гвардіоли здобула заслужену перемогу попри кумедний пенальті" .