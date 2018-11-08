"Я хоч і угорець, але побив би Кашшаї". Йожеф Сабо – про катастрофічну поразку Шахтаря від Ман Сіті і "прохідний двір"

"Футбол 24" обговорює матч 4 туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар (6:0) із Йожефом Сабо, екс-наставником Динамо і збірної України.

– 6:0 – це для вас шок?

– На мою думку, футболісти Шахтаря не встигли відновитися після гри з Динамо. При укладанні календаря чемпіонату України потрібно трохи думати і враховувати графік міжнародних матчів, плануючи матч Динамо – Шахтар. Футболісти потребують трохи більше відпочинку.

Манчестер Сіті – Шахтар – 6:0 – відео голів та огляд матчу

"Гірники" віддали дуже багато сил заради перемоги над Динамо. Ми бачили цей суботній матч, усім сподобалася гра. Звичайно, що Шахтар ще не відійшов від Класичного. Це по-перше.

По-друге, майже всі, і я зокрема, були переконані в тому, що Ман Сіті виграє. Але ж не з таким рахунком! Сьогоднішній Манчестер – це феноменальна команда. Англійці усе роблять на величезній швидкості, в один дотик, не перетримують м’яч. Це той футбол, до якого і ми прийдемо колись.

Мені цікаво, як сьогодні виступить Динамо. Хоча кияни мають на одну добу більше для відновлення. Все ж таки – це організм, це потрібно розуміти. Ви ж бачили вчора, що Ман Сіті усе робив набагато швидше від суперника. Там – дійсно великі майстри.

– Другий гол у ворота Шахтаря – акторська майстерність Стерлінга і божевільна помилка арбітра Кашшаї, який призначив пенальті…

– Стерлінг не симулював і нічого не випрошував. Це нормальне явище, коли стопою випадково зачепив газон – звісно, впадеш. Натомість мені дивно, що угорський суддя призначив пенальті. Я хоч і угорець, але побив би його за таке.

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Ну як так можна?! Це ж неприпустимо! Це ж великий футбол, великі команди, увесь світ дивиться. В УЄФА повинні зробити висновки щодо Кашшаї. Це ж не чемпіонат Люксембургу чи обласна першість…

– Для того, щоб забити 6 голів, господарям знадобилося лише 8 ударів у площину воріт. Чи міг Пятов врятувати в якомусь із цих результативних епізодів?

– Ні. Але в інших епізодах він же врятував, коли гравці Сіті виходили сам на сам і не забивали. Що Пятов може вдіяти, якщо там – прохідний двір? Перед матчем ми з вами гадали, яку ж тактику обере Фонсека. Шахтар не вміє закриватися. Давайте, мовляв, зіграємо у відкритий футбол. Але проти таких команд, як Ман Сіті, "гірникам" це робити важкувато. Потрібно вчасно повертатися у захист після втрати м'яча, або ж одразу вступати в агресивний відбір. Цього не було.

– Після 4 турів у пасиві Шахтаря 13 пропущених м'ячів – менше двох голів за матч команда Фонсеки не пропускає. Такого безладу в обороні "гірників" не було вже давно…

– Проблема в тому, що у чемпіонаті України їх ніхто не атакує, крім Динамо. Усі закриваються, відбиваються, а якщо таки забивають у ворота Шахтаря, то роблять це здебільшого випадково. Це наша спільна біда: у нас немає команд, які однаково якісно і захищаються, і атакують.

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Ви погляньте на той же Ман Сіті: коли Шахтар намагався атакувати, вони всією командою вмикалися у пресинг, або відходили на власну половину. Всією командою! Ось що таке – ігрова дисципліна. У нас такої дисципліни немає.

– Шахтар навіть із двома очками продовжує претендувати на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Ви вірите в диво?

– Я побоююся Хоффенхайма – це хороша команда, яка, до того ж, гратиме із Шахтарем на власному полі. Це буде важка і, на мою думку, вирішальна гра. Ліон приймаємо вдома, з французами трохи легше. Маю сумніви щодо другого місця, але от у Лігу Європи "гірники" можуть виходити спокійно.

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