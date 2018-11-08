Ліга Європи: Челсі мінімально здолав БАТЕ, Севілья у драматичному матчі дотиснула Акхісар Селезньова

Відбулись поєдинки 4-го раунду групового етапу Ліги Європи у групах J та L.

Челсі на виїзді мінімально обіграв білоруський БАТЕ у групі L. Єдиний гол в цьому матчі забив Олів'є Жиру.

Грецький ПАОК також мінімально поступився Віді. Перемогу свой команді приніс Міланов. Варто зазначити, що в складі грецького клубу весь матч на полі провів Євген Шахов. Інший українець Євген Хачеріді залишився на лаві для запасних.

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Севілья в меншості зуміла вирвати перемогу над Акхісаром. Ноліто та Мурієль ще до перерви забезпечили іспанцям комфортну перевагу. Однак Маню та Айик зуміли подарувати туркам надію.

Перемогу своїй команді приніс Банега, який реалізував пенальті. Зауважимо, що з 56-ї хвилини Севілья грала в меншості через вилучення Гомеса. Варто згадати, що українець Євген Селезньов до заявки Акхісара на цей матч не потрапив.

Краснодар здобув вольову перемогу над Стандардом. На гол Карлеса-Гонсалеса у першому таймі після перерви відповіли Сулейманов та Вандерсон.

Челсі з максимальною кількістю очок очолює турнірну аблицю групи L. У Віді 6 залікових пунктів, а у ПАОКа та Бате по 3 очки.

Севілья та Краснодар продовжують лідирувати у групі J, маючи по 9 очок. На три пункти від них відстає Стандард, а у Акхісара 0 здобутих очок.

Ліга Європи. Груповий етап, 4-й раунд

Група L

БАТЕ – Челсі – 0:1

Гол: Жиру, 53

Віді – ПАОК – 1:0

Гол: Міланов. 50

Ліга Європи. Груповий етап, 4-й раунд

Група J

Акхісар – Севілья – 2:3

Голи: Маню, 52, Айик, 78 – Ноліто, 12, Мурієль, 38, Банега, 86 (пенальті)

Вилучення: Гомес, 56

Кораснодар – Стандард – 2:1

Голи: Сулейманов, 79, Вандерсон, 82 – Карлеса-Гонсалес, 19