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Терім попросив відпустити Коноплянку в Галатасарай – Тедеско пообіцяв подумати, – ЗМІ

15:26 1169 Читать на русском
Терім попросив відпустити Коноплянку в Галатасарай – Тедеско пообіцяв подумати, – ЗМІ
Фатіх Терім і Доменіко Тедеско / Fotomac

Вінгер німецького Шальке Євген Коноплянка в найближче трансферне вікно може опинитися в турецькому Галатасараї. У підписанні українця нібито особисто зацікавлений керманич "жовто-червоних" Фатіх Терім.

Турецький гранд прагне підписати зірку Шальке, повідомляє Fotomac.

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За інформацією видання, після завершення поєдинку між Шальке з Гельзенкірхена та стамбульським Галатасараєм головний тренер турків Фатіх Терім особисто попросив свого колегу Доменіко Тедеско відпустити Конополянку на береги Босфору.

Керманич "кобальтових" був захоплений зненацька таким проханням, тому відмовився надати однозначну відповідь своєму колезі з Галатасарая.

Відзначимо, що Євген Коноплянка в сезоні 2018/19 не є гравцем основи. Український вінгер провів лише 4 матчі в Бундеслізі, в яких віддав одну результативну передачу. Ще 3 поєдинки він зіграв у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів4 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Галатасарай: Вівторок 06 листопада 2018

Шальке
Матч завершено
2 : 0
Галатасарай
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