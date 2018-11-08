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Ліга Європи: Спартак перестріляв Рейнджерс, Лаціо та Айнтрахт вийшли з групи, Генк Маліновського вирвав нічию

21:56 184 Читать на русском
Ліга Європи: Спартак перестріляв Рейнджерс, Лаціо та Айнтрахт вийшли з групи, Генк Маліновського вирвав нічию
Лаціо здолав Марсель / фото: ФК Лаціо

Відбулися поєдинки 4 туру Ліги Європи у групах G H та I. За його підсумками Лаціо та Айнтрахт оформили вихід з групи.

У групі G Спартак у феєричному матчі перестріляв Рейнджерс, а Рапід та Вільяреал розписали нічию. У Вільяреала 6 пунктів, Спартак та Рейнджерс набрали по 5, у Рапіда 4 очки.

В групі H Лаціо мінімально здолав Марсель, а Айнтрахт переміг Аполлон. Німецький та італійський клуб достроково забезпечили собі вихід з групи.

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В квартеті I Генк Руслана Маліновського на останніх хвилинах матчу врятував нічию проти Бешикташа. Українець відіграв 60 хвилин. В іншому матчі Сарпсборг 08 та Мальме розписали нічию.

Генк набрав 7 очок, у Сарпсборга та Мальме по 5, у Бешикташа 4.

Ліга Європи 2018/19, 4 тур

Група G

Спартак – Рейнджерс – 4:3

Голи: Мельгарехо, 22, Голдсон, 35 (авт), Адріано, 58, Ханні, 59 – Єрьоменко, 5 (авт), Кандеяш, 27, Мідлтон, 41

Рапід – Вільяреал – 0:0

Група H

Лаціо – Марсель – 2:1

Голи: Пароло, 45 +1, Корреа, 55 – Товен, 60

Аполлон – Айнтрахт Ф – 2:3

Голи: Селая, 71, 90+4 (пен) – Йовіч, 17, Алле, 55, Гачіновіч, 58

Група I

Генк – Бешикташ – 1:1

Голи: Берге, 87 – Куарежма, 16

Мальме – Сарпсборг 08 – 1:1

Голи: Антонссон, 67 – Мортенсен, 63

Ліга Європи4 турШведбанк (Мальме)

Мальме - Сарпсборг 08: Четвер 08 листопада 2018

Мальме
Матч завершено
1 : 1
Сарпсборг 08
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