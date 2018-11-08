Динамо красиво обіграло Ренн і очолило свою групу Ліги Європи

Динамо Київ приймало Ренн у 4-му турі ЛЄ 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ренн на "Футбол 24", стартував о 19:55 за київським часом. Кияни у Франції здобули свою першу перемогу в нинішньому сезоні Ліги Європи. Відтак Ренну потрібно було сьогодні як мінімум не програти. Команда Хацкевича до звітної зустрічі опустилась на 2-е місце, але обійшла Астану за додатковими показниками.

Динамо – Ренн – відео голів

Ренн почав активніше, але удари французів летіли не у ворота. Динамо ж забило з першого влучного удару. Циганков подав кутовий з лівого флангу, а Вербіч виграв верхову боротьбу. Після цього вже Шапаренко приклався з-за меж штрафного – Коубек витягнув з кута. Ренн провів ще одну цікаву атаку, м'яч перевели з правого флангу в центрі, але Бенсебаїні повторив невдалі удари партнерів. Бен Арфа спробував намалювати пенальті в боротьбі з Циганковим, але Бітон – не Кашшаї.

Динамо – Ренн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Сідклей завдяки пресингу перехопив м'яч, Шапаренко підхопив, але віддав занадто сильно на Вербіча, який з гострого кута вже не зумів влучити у ворота. Бразильський новачок Динамо за півгодини встиг дві жовті для суперників заробити. Зі штрафного швиденько закинули на Циганкова, проте капітан господарів не зумів прошити голкіпера. Миколенка вивели на ворота по лівому флангу. Віталій міг віддати в центр, де було двоє партнерів, та вирішив пробити – снаряд злетів з ноги. Той же Миколенко знайшов Вербіча пасом з флангу, але словенець з близької відстані влучив прямо у голкіпера збірної Чехії.

Після першого тайму Хацкевич може бути задоволений: 4:0 за ударами у площину, перевага в контролі м'яча 57 на 43. Якби ще слабку реалізацію моментів підтягнути, можна було б закривати гру.

На 54-й Бойко виправився за помилку з першого матчу проти Ренна. Сарр виграв боротьбу в Миколенка, але голкіпер Динамо на самій лінії воріт з другої спроби прибрав м'яч до рук. Циганков відповів швидким проходом і дальнім ударом – невлучно. Сарр продерся праворуч, віддав у центр штрафного, де його земляк Мбайє Ньянг спробував відзначитись п'яткою. Спасибі за піжонство. Тут же Циганков віддав на Кендзьору, простріл з правого флангу – як Сідклей не забив у порожні?!

І все ж Миколенко забивав дебютний гол за київський клуб. Динамо нарешті реалізувало свій момент. Циганков оформив дубль асистів, ідеально подавши зі штрафного. Шапаренко виграв боротьбу на лівому фланзі, пройшов у штрафний і обвідним ударом елегантно вколотив м'яч у ворота. Миколенко ще й гольовий пас віддав. Бен Арфа двічі проривався до воріт, використовуючи свій крутий дриблінг – Бойко і захисники на місці. Ньянг на межі офсайду забіг у володіння Дениса, стягнув на себе воротаря і віддав Сібачо на порожні ворота.

Динамо набирає 8 очок та стає лідером групи K, хоча в Астани такий же показник набраних. У Ренна 3 бали, Яблонец Соболя замикає таблицю з 2-ма пунктами.

Ліга Європи. Група K, 4-й тур

Динамо – Ренн – 3:1

Голи: Вербіч, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72 – Сібачо, 90