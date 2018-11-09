Главные новости футбола 8 ноября: Динамо – единственное приносит Украине очки в Европе, первые участники плей-офф ЛЕ

Динамо выигрывает, Ворскла проигрывает в Лиге Европы. Читайте дайджест самых интересных новостей дня на "Футбол 24".

Лишь Динамо забивает и выигрывает в еврокубках

Команда Хацкевича стала единственной, которая на этой неделе набрала очки для Украины в таблице коэффициентов. Динамо эффектно обыграло Ренн и увеличило свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Лишь на последних минутах французы избежали разгрома. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Ренн. Героями встречи стали молодые украинские исполнители Цыганков (2 голевых паса), Шапаренко (красиво забил) и Миколенко (дебютный гол за главную команду).

Ворскла взяла пример с Шахтера, а не киевлян. В том смысле, что команда Сачко голов не забивала и даже за ничью не смогла зацепиться. Карабах воспользовался ошибкой полтавского клуба и сумел выстоять, хотя к игре было добавлено 12 минут. Отметим, что матч Ворскла – Карабах был приостановлен из-за беспорядков на трибунах.

Определились первые участники Лиги Европы

В четвертый игровой день было забито 64 гола за 24 матча. Сразу 7 команд вышли в плей-офф ЛЕ 2018/19. Первыми квалифицировались Айнтрахт и Лацио, неожиданно легко оставившие за бортом финалиста предыдущего розыгрыша Марсель. Кроме этого, в 1/16 прошли Арсенал в группе Ворсклы, Байер, Цюрих, Динамо Загреб и Челси. Рейнджерс трижды вел в счете в Москве, но в итоге все завершилось дебютным поражением Стивена Джеррарда в еврокубках на посту наставника. Спартаку экс-тренера Динамо и сборной Украины Рауля Рианчо помог гол бывшего форварда Шахтера Луиса Адриано.

Лига чемпионов

"Я хоть и венгр, но побил бы Кашшаи". Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо оценил катастрофическое поражение Шахтера от Ман Сити и "проходной двор". Скандальный эпизод имени Рахима Стерлинга и судьи Кашшаи стал едва ли не главной темой европейской прессы. Сюрреализм и позор для Лиги чемпионов: мировые СМИ шокированы абсурдным пенальти в матче Манчестер Сити – Шахтер

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