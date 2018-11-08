Ворскла після першого тайму мінімально поступається Карабаху

У першому таймі матчу 4-го туру Ліги Європи між Ворсклою та Карабахом полтавці програють після пенальті, який привіз Артур.

Ворскла почала матч з кількох передач у штрафний, найгостріша з яких трапилася на 6-й хвилині: Пердута пройшов правим напівфлангом та навісив на Коломойця, а той головою метрів з 11-ти пробив неточно. Крім того, Кулач бив з дальньої дистанції, але вийшло не набагато краще. Карабах, у свою чергу, тримав м'яч та високо пресингував, що несподівано принесло успіх на 12-й хвилині: Артур під тиском не придумав нічого іншого, крім пасу поперек на голкіпера, Медведєв перехопив м'яч, а Шуст його збив. Арбітр призначив пенальті, а Абдулаєв впевнено його реалізував.

За великим рахунком, це був останній небезпечний момент у першому таймі. Карабах дуже багато часу проводив на чужій половині поля та постійно накривав центрхавів Ворскли, однак завершити хоч якусь атаку ударом гостям так і не вдалося. За весь перший тайм азербайджанці пробили по воротах лише двічі – один раз з пенальті, а другий з далекої відстані по горобцях. У полтавців було кілька навісів Якубу та проходів Кулача, однак три дуже неточних удари, завданих на старті тайму, так і залишились для господарів єдиними у цей відрізок гри.

Ліга Європи 2018/2019, 4-й тур, група Е

Ворскла – Карабах – 0:1

Голи: Абудалаєв, 13 (пен)