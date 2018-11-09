Ліга Європи: Арсенал зіграв внічию зі Спортінгом та вийшов у плей-офф, Олімпіакос розбомбив Дюделанж

Відбулись поєдинки 4-го раунду групового етапу Ліги Європи у групах E, D та F.

Суперники Ворскли у групі Е Спортінг та Арсенал зіграли в "суху" нічию в Лондоні, яка вивела "канонірів" у єврокубкову весну. Лісабонці мають у своєму активі 7 очок, випереджаючи Ворсклу та Карабах на 4 залікові пункти.

Ворскла мінімально програла Карабаху

Загребське Динамо вдома здолало Спартак Трнаву. Хорвати забили 2 голи ще в першому таймі, а після перерви команди обмінялися забитими м'яачами. Ця перемога гарантувала Динамо вихід у стадії плей-офф.

Олімпіакос на власному полі знищив Дюделанж. Греки забили у ворота люксембуржців аж 5 голів, на що гості спромоглися відповісти лише забитим м'ячем Сінані.

Мілан на виїзді не зміг обіграти Бетіс. Ло Чельсо вивів іспанців вперед вже на 12-й хвилині матчу. Однак в другому таймі Сусо зумів відновити рівновагу.

Бетіс продовжує лідирувати в турнірній таблиці групи F, маючи у своєму активі 8 очок. У Мілана та Олімпіакоса на один заліковий бал менше.

Ліга Європи. Груповий етап, 4-й раунд

Група E

Арсенал – Спортінг – 0:0

Вилучення: Матьє, 87

Ліга Європи. Груповий етап, 4-й раунд

Група D

Динамо Загреб – Спартак Трнава – 2:1

Голи: Гояк, 22, Кадлєц, 36 (автогол) – Чантурішвілі, 63

Ліга Європи. Груповий етап, 4-й раунд

Група F

Бетіс – Мілан – 1:1

Голи: Ло Чельсо, 12 – Сусо, 62

Олімпіакос – Дюделанж – 5:1

Голи: Торосідіс, 6, Фортуніс, 15, 26, Христодулопулос, 36, Фетфатзідіс, 71 – Сінані, 69