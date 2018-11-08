Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів

Динамо перемогло Ренн у 4 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів матчу Динамо – Ренн.

В матчі 4 туру Ліги Європи 2018/19 Динамо – Ренн кияни відкрили рахунок вже в дебюті поєдинку. На 13-й хвилині після подачі з кутового у виконанні Віктора Циганкова Беньямін Вербіч виграв верхову боротьбу та класним ударом головою відправив м'яч у дальній кут воріт Коубека.

Динамо красиво обіграло Ренн і очолило свою групу Ліги Європи

Нагадаємо, у першому матчі кияни здолали Ренн на виїзді з рахунком 2:1. Після 3 турів в активі киян було 5 очок, Ренн набрав 3 пункти.

Динамо – Ренн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Відео гола Вербіча:

У другому таймі кияни подвоїли рахунок. На 69-й хвилині ударом головою відзначився Віталій Миколенко. Асист знову в активі Циганкова, який вдало навісив зі штрафного.

Відео гола Миколенка:

За кілька хвилин кияни забили втретє. Красивий гол в активі Миколи Шапаренка, який втік від захисника та обвідним ударом вразив дальній кут.

Відео гола Шапаренка: