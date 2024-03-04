Україна

Шахтар зі скандалом розбив Кривбас, не пустивши його на вершину – ганебний "фейр-плей", сім голів і пряма червона. Зоря в меншості вистояла проти Олександрії. Дніпро-1 переміг Оболонь – курйозний гол найкращого бомбардира дозволив втекти від Динамо в УПЛ.

Наші за кордоном

Жирона програла фіналісту Кубка Іспанії – Артем Довбик і Віктор Циганков блідим матчем відпустили Реал ще далі. Мадрид переконує Андрія Луніна красивим контрактом – більша зарплата та три роки життя після Куртуа. Роман Яремчук оригінально оцінив гол Луніну.

Європа

Ман Сіті дотиснув МЮ перед битвою з Ліверпулем – Рашфорд і Фоден обмінялися шедеврами. Барселона розписала нічию з Атлетіком – "блаугранас" втратили двох лідерів. Наполі переміг Ювентус, у ворота якого вперше поставили пенальті. Байєр на виїзді у більшості здолав Кельн і відірвався від Баварії на 10 очок.