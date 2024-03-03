Шахтар переміг Кривбас (5:2) у матчі 19-го туру УПЛ, який відбувся 3 березня. Читайте рахунок та огляд матчу Шахтар – Кривбас на "Футбол 24",

Шахтар відновив сезон нічиєю проти Олександрії, але, вірогідно, отримає за той матч три очки, бо Руслан Ротань використав незаявленого гравця. Кривбас же легко розібрався з ЛНЗ і зберіг лідерство.

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Сьогоднішній матч однозначно вийшов скандальним. Хоча починалося все просто активним футболом. На 10-й хвилині Конопля і Сікан прорвали лівий фланг криворіжців, заробивши кутовий. Після подачі Юхим заштовхав м'яч у сітку. Він же був причетним до пропущеного. Конопля дав Дібанго прострілити, а Ракицький тотально не встиг накрити Аду.

22-га хвилина стала резонансною. Поруч із чужим штрафним збили Зубкова. Поки гравці Кривбаса скупчилася поруч з Олександром, Криськів вирішив розіграти стандарт. Дмитро закинув на Бондаренка і сам же відкрився під зворотну передачу. Шахтар знову вийшов уперед. Згідно з правилами, це чистий гол, але пахне від нього не краще, ніж від гола Матвієнка у ворота Вереса.

Надалі "гірники" впевнено оберігали свою перевагу, а на старті другого тайму суперник полегшив завдання. Хрвоє Іліч грубо сфолив проти Криськіва. Микола Балакін після втручання VAR скасував жовту і показав хорвату пряму червону картку. Звісно, в більшості Шахтарю було значно легше. Донеччани прагнули забити ще і досягли свого на 68-й хвилині. Бондаренко з лінії штрафного обвідним ударом в стилі Марлоса поклав м'яч точнісінько під дальню стійку.

Схоже, це максимально добило Кривбас. Гості геть перестали догравати епізоди. Коли знову забивав Криськів, ніхто навіть не намагався йому завадити. За такої переваги в рахунку Шахтар також уже втратив концентрацію. Цим скористався Стецьков, який забив після розіграшу кутового. Крапку в матчі поставив Лассіна Траоре, добивши у ворота з кількох метрів. 5:2.

Зрештою, донеччани перемогли й повернулися на третє місце, відставання від лідера становить три очки, але в Шахтаря ще дві гри в запасі. Результат цього матчу залишив на вершині турнірної таблиці СК Дніпро-1. Кривбас розташувався між "гірниками" і дніпрянами.