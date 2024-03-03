У неділю 24-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Бундесліга, 24-й тур

Кельн – Байєр – 0:2

Голи: Фрімпонг, 38, Грімальдо, 73

Вилучення: Тільманн, 14 (Кельн, червона картка)

Хоффенхайм – Вердер – початок матчу о 18:30

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Байєр продовжує свою впевнену ходу до чемпіонства. У черговому матчі підопічні Хабі Алонсо у гостях здолали Кельн. Аутсайдер Бундесліги, який нині бореться за збереження прописки, планував дати бій лідеру, але вже на 14-й хвилині залишився у меншості – Тільманн побачив перед собою червоне світло за грубу гру.

Протистояти леверкузенській машині вдесятьох було майже нереальним завданням. Фрімпонг ще до перерви окреслив контури майбутньої перемоги, а в середині другого тайму Грімальдо поставив масну крапку. Між цими результативними пострілами могли забивати Вірц і Аду.

Варто згадати і удар Адамяна, коли м'яч влучив у праву стійку воріт Байєра. Якби вірменин був трохи точнішим – то невідомо, як би склалась доля матчу. Але фортуна усміхається сильнішим – Байєр завдяки осічці Баварії відірвався від мюнхенців вже на 10 очок і впевнено очолює турнірну таблицю.

Баварія знову оступилась, розписавши нічию з Фрайбургом – Байєр отримав шанс відірватись на 10 очок