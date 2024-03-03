Мальорка несподівано переграла Жирону (1:0) в рамках 27 туру Прімери. Звіт про матч і гру Артема Довбика та Віктора Циганкова читайте на "Футбол 24".

Жирона вилетіла від Мальорки в Кубка Іспанії та потрапила в яму. Дві поразки та нічия протягом лютого – Реал пішов у відрив. Вчора у мадридців скандально відібрали перемогу, що відкрило додатковий шанс для Жирони. Потрібно було взяти реванш у Мальорки.

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Віктор Циганков і Артем Довбик вийшли у старті, але гра йшла на іншому кінці поля. Господарі несподівано захопили ініціативу та душили Жирону. Схоже, футболісти Мальорки неабияк повірили в себе після виходу у фінал Копа дель Рей.

Каталонці розгубилися та поплили під пресингом. І оборона, і голкіпер ледь не привезли собі голи. Мальорка створювала моменти після стандартів і зрештою так відкрила рахунок. Подача кутового, виграний підбір, другий темп атаки – Копете пробиває під поперечину.

Жирона не оговталася, адже картина гри була більше наслідком класних дій суперника. Мальорка розібрала гостей один в один і не давала дихати. Яскравий приклад – Довбик, якого щільно тримав капітан Райльо. Савіо намагався щось створити індивідуальними діями, але безуспішно.

Мічел настільки нервувався, що аж падав від гніву на газон. Жирона перехопила ініціативу лише в останній третині зустрічі. Нарешті з'явилися тонкі розіграші зі стіночками, регулярні входи в чужий штрафний майданчик. Порту почав насичувати зони завершення.

Ми досі не згадали про українських легіонерів, бо немає про що говорити. Довбик і Циганков рідко про себе нагадували. Артему зовсім не давали зустрічатися з м'ячем у чужій третині. Жодного удару. Він приносив користь тільки під час відходів у глибину. Відкинув під удари Савіо та Коуту, гарно підіграв Порту, коли той проривався до воріт.

Циганков створював трішки більше. Віктор заробив 4 фоли, виграв 71% дуелей і двічі негостро пробив по воротах (дальній удар заблокували, а спроба з гострого кута виявилася неточною). А головним хайлайтом вінгера стала подача на дальню стійку – там Соліс з вигідної позиції послав м'яч у руки воротарю.

Оцінки статистичних порталів.

Довбик: SofaScore – 6.8, WhoScored – 6.1, FotMob – 6.2.

Циганков: SofaScore – 7.3, WhoScored – 6.5, FotMob – 6.8.

Жирона влаштувала фінальний штурм, але врятуватися не зуміла. Мальорка вистояла перемогу, набрала 27 очок і піднялася на 15 місце. А от Жирона зазнала третьої поразки в чотирьох турах. 59 балів і друге місце в команди Мічела. Реал відірвався на 7 пунктів.