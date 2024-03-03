Зоря увійшла в другу частину сезону, обігравши Ворсклу. Це була перша перемога команди в рамках УПЛ з 20 жовтня. Олександрія також, здавалося, стартувала позитивно. Однак нічия з Шахтарем невдовзі має стати технічною поразкою, бо хтось забув заявити Калюжного. Сьогодні Іван також грав, але сьогодні вже все було легально.

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Уболівальники можуть скільки завгодно доводити, що їхні улюбленці перебувають не там, де повинні. Натомість ми могли переконатися, що не дарма Зоря й Олександрія перебувають поруч в таблиці. У цій грі було обмаль гострих моментів – ніби суперників цілком влаштовувала нічия.

Похитнути становище міг центрбек луганців Джордан (до речі, його дуже хочуть підписати Карпати). Бразилець в середині другого тайму упродовж десяти хвилин примудрився отримати дві жовті картки. Олександрія могла тут же вийти вперед. Після прострілу Калітвінцева виникла пожежа у воротарському. Зрештою, Башіч не дав м'ячу опинитися в сітці.

Залишалося грати ще двадцять хвилин. Здавалося, господарі мали б намагатися дотискати суперника, який залишився у меншості. Натомість більше моментів було у Зорі. Поки Олександрія пасивно перекочувала м'яч, луганці за першої ж нагоди вибігали в стрімкі атаки. І це було по-справжньому небезпечно. Феррейра навіть отримав попередження за фол, коли зривав одну із них.

Усі зусилля команд залишилися без успіху. Фінальний свисток зафіксував нічию без голів. Олександрія залишилася на 11-му місці, маючи 18 очок. У Зорі на два залікових пункти менше, але вона ще має два матчі в запасі.