Атлетік і Барселона в рамках 27-го туру Ла Ліги 2023/24 сильнішого не визначили. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Попередній виїзд Барселони у Більбао завершився катастрофою для підопічних Хаві – 2:4. То була кубкова поразка, а значить не рахується, тому що не дуже-то вони й хотіли брати цей трофей (так завжди кажуть після вильоту з Кубку). Настав час довести, що у чемпіонаті спуску баскам не дадуть, а заодно команда мала обійти Жирону в турнірній таблиці (Циганков і Довбик трималися всього у 2 очках попереду).

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Не можна сказати, що гості прямо таки розривали суперника у першому таймі, але вони мали перевагу за ударами (5:2), тримали володіння на рівні 56% і нічого не дозволили Атлетіку. Пригадується тільки вихід Беренгера віч-на-віч на 7-й хвилині, однак Алекс заліз у офсайд (та і все одно пробив повз).

Втім, "блаугранас" і самі мало що створили. У їхньому активі був тільки один момент – зате подвійний. Спочатку Кунде розрізним пасом запускав Феміна Лопеса на рандеву з голкіпером, але Сімон вийшов з воріт і вибив м'яч з-під його ніг. Канселу підхопив сферу в центрі поля й наважився на удар метрів з 35-ти, намагаючись перекинути голкіпера.

Сімон зупинив м'яч перед воротами, але той все одно відкскочив у напрямі площини. Бути б голу, якби на виносі не опинився Альварес.

Чогось цікавішого команди до перерви не створили. Для Барселони це було неприємно – але ще більшою неприємністю стали травми двох лідерів. На 25-й хвилині зламався Де Йонг, який після єдиноборства з Унаї Гомесом невдало приземлився на гомілкостоп (саме замість Френкі нього вийшов Фермін). Нідерландця вивіз медичний електрокар.

На 43-й же хвилині зашутильгав Педрі, який попросив заміну. Цей хоча б пішов сам – хавбека замінив Ямал. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм розчарував ще більше, ніж перший. До перерви нічого не створювали баски, а після неї вимкнулась і Барселона. До 80-ї хвилини підопічні Хаві провели всього три удари, два з яких накрили. Ще один виявився вкрай неточним. Атлетік виглядав навіть трішечки активнішим біля чужих воріт, але ефективність була аналогічною.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Барселона не змогла обійти Жирону, набравши 58 очок і залишившись у 1 заліковому балі від Циганкова й Довбика. Атлетік тримається п'ятим на відстані в 5 пунктів від зони ЛЧ.

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