Оболонь і СК Дніпро-1 зіграли 3 березня в 19-му турі УПЛ (0:1). Рахунок і огляд матчу чемпіонату України читайте на "Футбол 24".

Матч Оболонь – СК Дніпро-1 стартував у Києві о 13:00. Поєдинок першого кола в Ужгороді завершився сенсацією – тоді команда Валерія Іващенка обіграла віце-чемпіона України (2:1), здобувши свою першу перемогу в сезоні, а Олександр Кучер одразу після гри подав у відставку.

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Обидві команди перші матчі після поновлення чемпіонату України звели внічию. Оболонь за всіма статтями переграла Чорноморець, але подарувала одеситам очко, пропустивши з єдиного удару по воротах. Дніпро-1 у рідних стінах не зумів переграти Минай, продемонструвавши доволі бліду гру і потішивши конкурентів – Кривбас, Динамо і Шахтар. Після невдачі з аутсайдером чемпіонату Юрій Максимов мав тиждень, щоб зробити висновки перед грою проти іншого борця за виживання – Оболонь перебувала в зоні перехідних матчів.

Дніпро-1 мав серйозні кадрові труднощі. Юрій Максимов не міг розраховувати на Бабенка, Лєднєва, Третьякова, Когута і Сватка. Як наслідок, запас гостей налічував лише шістьох польових футболістів і двох воротарів.

Старт гри пройшов без моментів. Гравці Дніпра-1 взагалі не турбували Федорівського, а "пивовари" обмежилися подачею з правого флангу, після якої Волинець вчасно вийшов і забрав м'яч. Лише на 9-й хвилині Філіппов приклався здалеку – кіпер Оболоні все контролював. Кутовий завершився неточним ударом Сарапія.

Ближче до середини тайму Дніпро-1 остаточно забрав ініціативу. Адамюк після подачі кутового пробив у руки Федорівському. Спроба Сарапія була непоганою – знову сейв воротаря Оболоні. Господарі відповіли розіграшем штрафного, який неточним ударом завершив Лук'янчук. А на 37-й хвилині лише неймовірний Федорівський завадив гостям забити. Назарій після удару головою Адамюка перевів м'яч у поперечину, від якої той пішов на кутовий.

Але гол відклався на лічені секунди. Подача з кута поля, Сарапій опинився абсолютно один і пробив головою. Федорівський відбив і тут, але просто у Філіппова, від якого м'яч влетів у сітку. 0:1 на 37-й хвилині. Тиск Дніпра-1 таки втілився в гол. Сьомий для Олександра Філіппова в УПЛ – найкращий бомбардир команди наздогнав Кожушка, Буяльського і Штогріна. Попереду лише Ванат, у якого 9 м'ячів.

На останніх секундах тайму Краснопір ефектним фінтом у штрафному обіграв Кравця, але його простріл не знайшов адреса. У підсумку, перша половина завершилася мінімальною перемогою СК Дніпро-1. 0:8 за ударами, 0:5 у площину – команда Максимова закономірно пішла на перерву з перевагою в рахунку.

У другому таймі моментів було менше. Лише на 69-й хвилині Оболонь могла зрівнювати, але Грисьо метрів з 12-ти замість удару махнув повз м'яч. Дніпро-1 грав на утримання рахунку, лічені рази виходивши в контратаки. Євген Селезньов у компанії Артема Мілевського помітно нервував.

Лук'янчук корпусом заблокував удар Піхальонка – апеляції щодо гри рукою арбітр залишив без уваги. Організувати саерйозний фінальний штурм підопічні Валерія Іващенка так і не змогли. Команда Юрія Максимова без особливих проблем втримала потрібний для себе результат і здобула першу перемогу у весняній частині УПЛ. Попри це, наставник гостей явно має питання до своїх підопічних. Зокрема, до Даніеля Ківінди, який вийшов на поле в другому таймі, але був замінений.

Дніпро-1 набрав 37 очок. У Кривбаса 38 і гра з Шахтарем увечері. Динамо має 34 бали і дві гри в запасі. Оболонь залишилася в зоні перехідних матчів – 14 позиція, 15 очок.

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