Можливо, ви не повірите, але це не був центральний матч туру. Багатьох здивує, що такий статус мала зустріч Болоньї з Аталантою. Ось тарі наразі справи в Серії А. Наполі просто завалює сезон, змінивши вже трьох тренерів. Ювентус буксує останні шість тижнів, за які обіграв лише Фрозіноне з голом на 90+5.

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З огляду на турнірне становище, перемоги більше потребували господарі. Наполі все ще може поборотися за потрапляння в Лігу чемпіонів завдяки тому, що Серія А має високі шанси отримати додаткову путівку на наступний сезон. Однак гру активніше почав Ювентус. Вже на 10-й хвилині Влаховіч мав відкривати рахунок, але не влучив у рамку воріт. В середині тайму Ді Лоренцо програв дуель Айлінгу. Помилку капітана нівелював голкіпер.

Надалі гра пішла на зустрічних курсах. Ніхто не залишав гострий момент без відповіді. Відзначити варто Влаховіча, який пробив у стійку. Втім, на перерву лідером пішов Наполі. Бремер зняв навіс від Ді Лоренцо, але м'яч полетів точно на ногу Кварацхелії. Хвіча в дотик поцілив у ближній кут. Багато питань до Камб'ясо, який просто спостерігав, як забиває грузин. Туринці могли моментально відігратися, але черговий момент запоров Влаховіч.

У другому таймі вже не було такої інтенсивності. Передусім через Наполі, який зовсім не поспішав атакувати. Юве ж біг вперед і створював. Не щастило з реалізацією. Однак кількість таки переросла в якість на 91-й хвилині. К'єза нарешті вирішив не грати на партнерів, а взяв ініціативу на себе. Федеріко виконав бездоганний удар у дальній кут. Без шансів для Щенсни.

Виявилося, що в Наполі ще є сили йти вперед. Зовсім небагато часу знадобилося господарям, щоб знову вийти вперед. Осімхен заробив пенальті й пішов його бити. Торік нігерієць принципово не брався за, бо не реалізував кілька важливих. Сьогодні Віктор теж не змін забити з 11-метрів. На щастя для форварда, першим на добиванні після сейву Щенсни був Распадорі, який відправив м'яч у сітку. Це був перший пенальті у ворота Ювентуса в нинішньому розіграші Серії А.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу господарів. Наполі протягом п'яти років не програє Ювентусу на власному полі, здобувши за цей період п'ять перемог. Сьогодні партенопейці наблизилися до зони єврокубків. "Стара синьйора" дарує шанс Інтеру збільшити відрив від другого місця до 15 очок. Про інтригу в боротьбі за Скудетто не може бути й мови.