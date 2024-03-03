Реал докладає зусиль, щоб зберегти Андрія Луніна у своєму складі. Кіперу збірної України, контракт якого чинний до літа 2025 року, пропонують нову угоду.

Мадридський клуб продовжує вмовляти українця продовжити контракт, стверджує El Debate.

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Пропозиція Реала – угода до 2029 року з негайним збільшенням зарплатні. Керівництво "вершкових" було вражене виступами Луніна та дуже хоче, щоб він продовжив "прикривати" Тібо Куртуа, у якого контракт на три роки коротший. Бельгійцю наприкінці сезону виповниться 32, не слід забувати і про важку травму коліна.

Сам Лунін не поспішає ухвалювати рішення. 25-річний воротар чудово почувається в Мадриді, проте не хоче змарнувати піковий момент своєї кар'єри і повернутися в глухий запас.

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