Напередодні Валенсія на своєму полі розписала скандальну нічию з Реалом (2:2). У старті "кажанів" вийшов український нападник Роман Яремчук, якому вдалось подвоїти перевагу своєї команди, розписавшись у воротах земляка Андрій Луніна.

Гол Яремчука Луніну і суддівський мегаскандал у відеоогляді матчу Валенсія – Реал – 2:2

Після гри Яремчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував емоційне фото, додавши до нього оригінальний коментар: "Сьогодні я цілую Месталью. Сподіваюся, ти не ревнуєш", – написав Роман, тегнувши дружину.

Нагадаємо, у поточному сезоні цей гол став для Яремчука 4-м за Валенсію у 22-х матчах. "Кажани" після 27-ми турів йдуть у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії на дев'ятій сходинці, набравши 37 очок.

Гол Яремчука допоміг Валенсії спинити Мадрид – Лунін знову рятував, суддя вкрав переможний гол Реала на останній секунді