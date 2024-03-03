"Блакитні" обіграли "червоних" (3:1) у манкуніанському дербі в рамках 27 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Рашфорд створив інтригу, але міг і більше

Манчестер Юнайтед у новому році показує хороші результати, але поразка від Фулхема нагадала про проблеми. Еріку Тен Хагу через постійні травми ніяк не вдається стабілізувати гру. Сьогодні вийшла пожежна лінія оборони (Далот, Варан, Еванс, Ліндельоф), а на вістрі атаки після пошкодження Хьойлунда не було нікого – епізодично туди вривався Бруну.

І це все на фоні порожнього лазарету Манчестер Сіті (там тільки Гріліш). Холанд і де Брюйне вже й форму набрали після повернення. Норвежець на тижні оформив пента-трик з чотирьох асистів Кевіна. Фаворит дербі був до жаху очевидним. Букмекери оцінювали перемогу МЮ коефіцієнтом 10.

Однак "дияволам" вдалося шокувати Етіхад швидким голом з нічого. Фернандеш зачепився за дальній пас Онана і скинув під удар Рашфорду, а Маркус ювелірним ударом забив від поперечини!

PEP GUARDIOLA x GUY FIERI MASHUP. SOUND ALL THE WAY UP. pic.twitter.com/dpCBqy9jKM — Men in Blazers (@MenInBlazers) March 3, 2024

Рашфорд міг створити Сіті й більші проблеми, якби не заплутувався у своїх ногах. Бруну створив для нього ще два моменти, але, вийшовши сам на сам з голкіпером, Маркус не обробив м'яч, а потім просто махнув ногою, коли намагався замкнути дальню стійку.

"Премія Дарвіна" для Холанда

Манчестер Сіті весь цей час тиснув, розігрував комбінації на підступах до штрафного майданчика. 18:2 за ударами в першому таймі. Не всі удари були гострими, Юнайтед досить непогано оборонялися, але 100-відсоткових моментів все одно вистачало.

Потрібно віддати належне Онана. Голкіпер знімав повітря та парирував два дуже складні удари Фодена. А також встиг закрити кут під час удару Родрі. Паралельно з прямими обов'язками камерунець роздавав точні діагоналі з глибини на Бруну та Рашфорда.

Всі геройства Онана не мали б жодного значення, якби Холанд показав свої вміння. Ерлінг сьогодні вирішив поборотися за "премію Дарвіна". Перші промахи норвежця можна зрозуміти, але третій просто шокував. Він отримав скидку від Фодена, опинився перед порожніми воротами і... пробив вище. xG моменту – 0,89!

Ман Сіті дотиснув побиту оборону МЮ

Манчестер Юнайтед тримався, поки господарі не відповіли Рашфорду власним шедевром. Фоден змістився з флангу і в стилі Роббена зняв павутину в дальній "дев'ятці"!

Зрівнявши рахунок, "містяни" продовжили насідати. МЮ всім складом сидів перед штрафним майданчиком у дві лінії оборони. Нових проблем додала травма Еванса – вийшов 19-річний Камбвала, а Ліндельоф і Далот мусили змінити позиції.

Непорозуміння між захисниками стало причиною другого пропущеного. Фоден обігрався з Альваресом, прорвався через півфланг і оформив дубль. А вже в компенсований час Холанд поставив крапку – Родрі обікрав Амрабата та асистував.

Манчестер Сіті довів матч до перемоги, набрав 62 очки та скоротив відставання від Ліверпуля до мінімуму. У наступному турі, 10 березня, Сіті зустрінеться з Ліверпулем на Анфілді.

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