Украина

Шахтер со скандалом разбил Кривбасс, не пустив его на вершину – позорный "фейр-плей", семь голов и прямая красная. Заря в меньшинстве выстояла против Александрии. Днепр-1 победил Оболонь – курьезный гол лучшего бомбардира позволил убежать от Динамо в УПЛ.

Наши за границей

Жирона проиграла финалисту Кубка Испании – Артем Довбик и Виктор Цыганков бледным матчем отпустили Реал еще дальше. Мадрид убеждает Андрея Лунина красивым контрактом – большая зарплата и три года жизни после Куртуа. Роман Яремчук оригинально оценил гол Лунина.

Европа

Ман Сити дожал МЮ перед битвой с Ливерпулем – Рашфорд и Фоден обменялись шедеврами. Барселона расписала ничью с Атлетиком – "блаугранас" потеряли двух лидеров. Наполи победил Ювентус, в ворота которого впервые поставили пенальти. Байер на выезде в большинстве одолел Кельн и оторвался от Баварии на 10 очков.