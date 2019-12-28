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Головні новини футболу 27 грудня: Ібрагімовіч повернувся у Мілан, Манчестер Сіті програв у фантастичному матчі

07:00 366 Читать на русском
Головні новини футболу 27 грудня: Ібрагімовіч повернувся у Мілан, Манчестер Сіті програв у фантастичному матчі
Мілан підписав Ібрагімовіча / ФК Мілан

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 грудня.

Трансфери

Златан Ібрагімовіч повернувся у Мілан. 38-річний швед підписав контракт на 6 місяців з опцією продовження ще на сезон.

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко повернеться до лав "гірників". Португальська Віторія не має наміру активовувати опцію викупу гравця.

Динамо шукає нового форварда – відомий агент поділився інсайдами щодо трансферних планів киян.

Андрій Лунін отримав ще один варіант продовження кар'єри в Іспанії.

Україна

Динамо отримало серйозний штраф за поведінку фанатів під час матчу 18-го туру УПЛ проти Десни.

Віктор Циганков – найрезультативніший український футболіст у році, що минає.

Чемпіонство світу, вихід на Євро-2020, провал у єврокубках – підсумки 2019 року для українського футболу.

Інші головні події

Вулверхемптон обіграв Манчестер Сіті завдяки шикарному камбеку. Команда Хосепа Гвардіоли відстає від Ліверпуля на 14 очок.

Андрій Ярмоленко ризикує залишитися без тренера – Мануель Пеллегріні перебуває на межі відставки з Вест Хема.

Райо Вальєкано отримав покарання за образи фанатів на адресу Романа Зозулі. Поєдинок проти Альбасете буде дограний, але при порожніх трибунах.

Романа Яремчука знову сватають у топ-чемпіонати – версія європейських ЗМІ.

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