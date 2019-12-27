Циганков став найрезультативнішим українським гравцем у 2019 році

Хавбек Динамо та збірної України Віктор Циганков очолив рейтинг вітчизняних футболістів з найбільшою кількістю голів та асистів у 2019 році.

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Циганков за системою гол+пас здобув 39 очок у 54 матчах (21+18). Його найближчим переслідувачем став форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс – 25+11 у 43 іграх. Трійку лідерів замкнув ще один представник національної команди – Роман Яремчук з бельгійського Гента (26+7 у 57 поєдинках).

Нагадаємо, дебют Циганкова за першу команду Динамо відбувся 14 серпня 2016 року, а свій перший матч за збірну України він провів 12 листопада того ж року.

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