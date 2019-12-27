Динамо отримало 300 тисяч гривень штрафу за порушення своїх вболівальників на матчі проти Десни

Київське Динамо не уникнуло покарання за неналежну поведінку своїх фанатів під час гостьового матчу 18 туру УПЛ проти Десни (1:0).

Київський клуб отримав штраф у розмірі 300 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Господарі також не уникнули покарання за порушення своїх фанатів – Десну зобов'язали заплатити 100 тисяч гривень і закрити фанатський сектор на наступний домашній матч УПЛ. Запальні прихильники Динамо вже не вперше в цьому сезоні створили проблеми для свого клубу – після жовтневого матчу проти Шахтаря у Кубку України столичний гранд отримав штраф у розмірі 179 тисяч гривень за використання уболівальниками "біло-синіх" піротехнічних засобів.

До слова, свій наступний матч УПЛ Динамо проведе в рідних стінах проти Ворскли (22 лютого), а Десна розпочне другу частину чемпіонату виїздом до Шахтаря.

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