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Динамо отримало 300 тисяч гривень штрафу за порушення своїх вболівальників на матчі проти Десни

13:03 2153 Читать на русском
Динамо отримало 300 тисяч гривень штрафу за порушення своїх вболівальників на матчі проти Десни
Президент Динамо Ігор Суркіс / Фото з відкритих джерел

Київське Динамо не уникнуло покарання за неналежну поведінку своїх фанатів під час гостьового матчу 18 туру УПЛ проти Десни (1:0).

 
Віктор Циганков 25’
25’ Віктор Циганков

Київський клуб отримав штраф у розмірі 300 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Господарі також не уникнули покарання за порушення своїх фанатів – Десну зобов'язали заплатити 100 тисяч гривень і закрити фанатський сектор на наступний домашній матч УПЛ. Запальні прихильники Динамо вже не вперше в цьому сезоні створили проблеми для свого клубу – після жовтневого матчу проти Шахтаря у Кубку України столичний гранд отримав штраф у розмірі 179 тисяч гривень за використання уболівальниками "біло-синіх" піротехнічних засобів.

До слова, свій наступний матч УПЛ Динамо проведе в рідних стінах проти Ворскли (22 лютого), а Десна розпочне другу частину чемпіонату виїздом до Шахтаря.

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