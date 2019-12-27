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Вулверхемптон переміг Ман Сіті завдяки неймовірному камбеку в матчі з п'ятьма голами – конкурент Зінченка привіз гол

27 грудня 23:47 1990 Читать на русском
Вулверхемптон переміг Ман Сіті завдяки неймовірному камбеку в матчі з п'ятьма голами – конкурент Зінченка привіз гол
Вулверхемптон – Манчестер Сіті: звіт на матч АПЛ

У завершальному матчі 19-го туру АПЛ між Вулверхемптоном і Манчестер Сіті чинний чемпіон зазнав драматичної поразки.

55’ Адама Траоре
82’ Рауль Хіменес
90’ Мет Догерті
 
Едерсон 12’
Рахім Стерлінг 25’
Рахім Стерлінг 50’
12’ Едерсон
25’ Рахім Стерлінг
50’ Рахім Стерлінг
55’ Адама Траоре
82’ Рауль Хіменес
90’ Мет Догерті

Матч розпочався точно так, як від нього й очікувалося. Сіті одразу зі стартовим свистком захопив ініціативу й контроль над м'ячем, почавши проводити позиційні атаки, а Вулверхемптон не думав ні про що, крім оборони – і в цьому команда Нуну Ешпіріту Санту досягла успіху, не давши "містянам" створити жодного моменту в першій третині першого тайму. Містяни ще й ризикували у меншості залишитись після зіткнення Дендонкера з Менді на 9-й хвилині, однак обидва футболісти повернулися до гри.

Втім, сама доля вимагала, щоб команди грали у нерівних складах. Так, на 12-й хвилині Вулверхемптон вийшов у першу осмислену атаку – ну, як атаку? Коуді виконав довгий пас уперед, а Жота несподівано вискочив віч-на-віч з Едерсоном, зачепившись за нього перед штрафним. Арбітр за фол останньої надії показав голкіперу манкуніанців пряму червону, а Гвардіола заради виходу Браво зняв з гри Агуеро. Клаудіо одразу вступив у гру, спіймавши м'яч після удару Моутінью зі стандарту на 15-й хвилині. На 19-й же господарі ледь не забили після метушні у карному майданчику, яку чилієць розрядив своїм виносом.

Теплова карта дій Агуеро у матчі з Вулверхемптоном

Манчестер Сіті, однак, не збирався так просо віддавати очки. На 21-й хвилині Марез увірвався на лівий край штрафного та впав внаслідок контакту з Дендонкером – Мартін Аткінсон спочатку призначив удар від воріт, але після консультацій з VAR вказав на "позначку". Пенальті взявся виконувати Стерлінг, однак його постріл у лівий нижній кут витягнув Патрісіу! Втім, VAR знову втрутився у гру , змусивши Рахіма перебивати, адже до удару в карний майданчик забігли футболісти Вулверхемптона.

Стерлінг вистрілив вдруге – Патрісіу знову парирував, але нападник Сіті тут же зіграв на добиванні. 1:0. На 29-й хвилині "Раз" міг одразу й дубль оформити, однак м'яч після його удару з лівого краю карного майданчика полетів на трибуни. На цьому гострота з боку "містян" у першому таймі завершилася, а Вулверхемптон в останній його третині не тільки перехопив ініціативу, а й влаштував справжню облогу воріт Браво з низкою ударів по них – втім, жоден з них не виглядав небезпечно. Гості витримали тиск "вулвз".

Одразу по перерві господарі змарнували свій перший по-справжньому гольовий момент – Жота на 47-й хвилині класним черпачком вивів Хіменеса практично віч-на-віч з Браво, але Рауль пробив над воротами! Відповідь Сіті була вбивчою: Де Брюйне на 50-й розрізав оборону Вулверхемптона пасом на Стерлінга, який вирвався на побачення з Патрісіу й ефектно перекинув його – 0:2! Здавалося, що це кінець, однак підопічні Нуну Ешпіріту Санту не збиралися так просто здаватися.

Так, вже на 53-й хвилині непоганий дальній постріл повз праву дев'ятку вдався Хіменесу, а Хонні у попередній атаці падав у штрафному Сіті. Пенальті призначено не було, але загальна активність господарів призвела до голу на 55-й: Траоре внаслідок помилки Стерлінга в центрі отримав м'яч, змістився з флангу й потужно пробив з-за меж штрафного точнісінько у лівий нижній кут – 1:2! Після цього "вулвз" провели ще кілька небезпечних атак, найцікавіша з яких завершилась пострілом Дендонкера метрів з 22-х під ліву стійку – Браво спіймав м'яч.

На 60-х хвилинах Манчестер Сіті дещо вирівняв хід зустрічі, навіть почавши традиційні перекати на чужій половині. Втім, "містянам" явно не вистачало гостроти – в середині другого тайму з небезпечних моментів гостей можна згадати хіба що удар Де Брюйне метрів з 22-х повз ближню стійку, після якого Гвардіола зняв Кевіна, кинувши у бій Гюндогана. Це була остання заміна манкуніанців у матчі – Зінченко так і залишився на лаві для запасних.

Відсутність Олександра Пепу ще доведеться згадати. На 70-х хвилинах Вулверхемптон остаточно загнав Манчестер Сіті на його половину поля, розпочавши бомбардування воріт Браво: так, на 70-й Траоре вистрілив з-під Менді у ближній кут (в руки Браво), на 73-й Саісс замкнув подачу зі штрафного ударом головою (поруч з дальньою стійкою), на 77-й Догерті виграв верхову боротьбу й пробив над поперечиною – оборона "містян" скрипіла по швах. Зрештою, на 82-й своє слово взяв Траоре, який на правому краю карного майданчика обікрав Менді, після чого прострілив під удар Хіменесу – 2:2!

Сіті поплив, а "вулвз" пішли атакувати далі. Нічого небезпечного довгий час створити не вдавалося, але команда Пепа Гвардіоли взагалі залишилась без м'яча. Зрештою, домінування господарів принесло їм третій гол: на 90-й хвилині Догерті змістився у штрафний, прорвавшись крізь трьох захисників і пробивши у лівий нижній кут – 3:2! Щоправда, вже у компенсований час врятувати "містян" від поразки міг Стерлінг, але Рахім зі стандарту метрів з 20-ти влучив у поперечину.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував фантастичну перемогу Вулверхемптона, який набрав 30 очок і піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці – до зони ЛЧ залишається всього 2 залікових бали. Манчестер Сіті залишився з 38 пунктами в активі, перебуваючи на третій сходинці з відставанням від Ліверпуля у 14 очок.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вулверхемптон - Манчестер Сіті Вулверхемптон Вулверхемптон
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