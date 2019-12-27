Вулверхемптон переміг Ман Сіті завдяки неймовірному камбеку в матчі з п'ятьма голами – конкурент Зінченка привіз гол

У завершальному матчі 19-го туру АПЛ між Вулверхемптоном і Манчестер Сіті чинний чемпіон зазнав драматичної поразки.

Матч розпочався точно так, як від нього й очікувалося. Сіті одразу зі стартовим свистком захопив ініціативу й контроль над м'ячем, почавши проводити позиційні атаки, а Вулверхемптон не думав ні про що, крім оборони – і в цьому команда Нуну Ешпіріту Санту досягла успіху, не давши "містянам" створити жодного моменту в першій третині першого тайму. Містяни ще й ризикували у меншості залишитись після зіткнення Дендонкера з Менді на 9-й хвилині, однак обидва футболісти повернулися до гри.

Втім, сама доля вимагала, щоб команди грали у нерівних складах. Так, на 12-й хвилині Вулверхемптон вийшов у першу осмислену атаку – ну, як атаку? Коуді виконав довгий пас уперед, а Жота несподівано вискочив віч-на-віч з Едерсоном, зачепившись за нього перед штрафним. Арбітр за фол останньої надії показав голкіперу манкуніанців пряму червону, а Гвардіола заради виходу Браво зняв з гри Агуеро. Клаудіо одразу вступив у гру, спіймавши м'яч після удару Моутінью зі стандарту на 15-й хвилині. На 19-й же господарі ледь не забили після метушні у карному майданчику, яку чилієць розрядив своїм виносом.

Sergio Agüero's heat map against Wolves tonight pic.twitter.com/fkA78xpW8z — Troll Football (@TrollFootball) December 27, 2019

Теплова карта дій Агуеро у матчі з Вулверхемптоном

Манчестер Сіті, однак, не збирався так просо віддавати очки. На 21-й хвилині Марез увірвався на лівий край штрафного та впав внаслідок контакту з Дендонкером – Мартін Аткінсон спочатку призначив удар від воріт, але після консультацій з VAR вказав на "позначку". Пенальті взявся виконувати Стерлінг, однак його постріл у лівий нижній кут витягнув Патрісіу! Втім, VAR знову втрутився у гру , змусивши Рахіма перебивати, адже до удару в карний майданчик забігли футболісти Вулверхемптона.

Стерлінг вистрілив вдруге – Патрісіу знову парирував, але нападник Сіті тут же зіграв на добиванні. 1:0. На 29-й хвилині "Раз" міг одразу й дубль оформити, однак м'яч після його удару з лівого краю карного майданчика полетів на трибуни. На цьому гострота з боку "містян" у першому таймі завершилася, а Вулверхемптон в останній його третині не тільки перехопив ініціативу, а й влаштував справжню облогу воріт Браво з низкою ударів по них – втім, жоден з них не виглядав небезпечно. Гості витримали тиск "вулвз".

Одразу по перерві господарі змарнували свій перший по-справжньому гольовий момент – Жота на 47-й хвилині класним черпачком вивів Хіменеса практично віч-на-віч з Браво, але Рауль пробив над воротами! Відповідь Сіті була вбивчою: Де Брюйне на 50-й розрізав оборону Вулверхемптона пасом на Стерлінга, який вирвався на побачення з Патрісіу й ефектно перекинув його – 0:2! Здавалося, що це кінець, однак підопічні Нуну Ешпіріту Санту не збиралися так просто здаватися.

Так, вже на 53-й хвилині непоганий дальній постріл повз праву дев'ятку вдався Хіменесу, а Хонні у попередній атаці падав у штрафному Сіті. Пенальті призначено не було, але загальна активність господарів призвела до голу на 55-й: Траоре внаслідок помилки Стерлінга в центрі отримав м'яч, змістився з флангу й потужно пробив з-за меж штрафного точнісінько у лівий нижній кут – 1:2! Після цього "вулвз" провели ще кілька небезпечних атак, найцікавіша з яких завершилась пострілом Дендонкера метрів з 22-х під ліву стійку – Браво спіймав м'яч.

На 60-х хвилинах Манчестер Сіті дещо вирівняв хід зустрічі, навіть почавши традиційні перекати на чужій половині. Втім, "містянам" явно не вистачало гостроти – в середині другого тайму з небезпечних моментів гостей можна згадати хіба що удар Де Брюйне метрів з 22-х повз ближню стійку, після якого Гвардіола зняв Кевіна, кинувши у бій Гюндогана. Це була остання заміна манкуніанців у матчі – Зінченко так і залишився на лаві для запасних.

Відсутність Олександра Пепу ще доведеться згадати. На 70-х хвилинах Вулверхемптон остаточно загнав Манчестер Сіті на його половину поля, розпочавши бомбардування воріт Браво: так, на 70-й Траоре вистрілив з-під Менді у ближній кут (в руки Браво), на 73-й Саісс замкнув подачу зі штрафного ударом головою (поруч з дальньою стійкою), на 77-й Догерті виграв верхову боротьбу й пробив над поперечиною – оборона "містян" скрипіла по швах. Зрештою, на 82-й своє слово взяв Траоре, який на правому краю карного майданчика обікрав Менді, після чого прострілив під удар Хіменесу – 2:2!

Сіті поплив, а "вулвз" пішли атакувати далі. Нічого небезпечного довгий час створити не вдавалося, але команда Пепа Гвардіоли взагалі залишилась без м'яча. Зрештою, домінування господарів принесло їм третій гол: на 90-й хвилині Догерті змістився у штрафний, прорвавшись крізь трьох захисників і пробивши у лівий нижній кут – 3:2! Щоправда, вже у компенсований час врятувати "містян" від поразки міг Стерлінг, але Рахім зі стандарту метрів з 20-ти влучив у поперечину.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував фантастичну перемогу Вулверхемптона, який набрав 30 очок і піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці – до зони ЛЧ залишається всього 2 залікових бали. Манчестер Сіті залишився з 38 пунктами в активі, перебуваючи на третій сходинці з відставанням від Ліверпуля у 14 очок.