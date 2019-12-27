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Конфлікт Зозулі з фанатами Райо Вальєкано: мадридський клуб покарали за образу українця

14:28 727 Читать на русском
Конфлікт Зозулі з фанатами Райо Вальєкано: мадридський клуб покарали за образу українця
Роман Зозуля / Фото прес-служби Альбасете

Райо Вальєкано зазнає санкцій за ганебне цькування форварда Альбасете Романа Зозулі з боку фанатів "бджіл".

Матч Райо Вальєкано – Альбасете буде дограний без глядачів, стверджує Carrusel Deportivo.

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Покарання для мадридців не обмежиться порожніми трибунами. Дисциплінарна комісія накладе на них штраф у розмірі 18 тисяч євро, а також зобов'яже закрити частину секторів Естадіо де Вальєкас на два наступні домашні поєдинки.

Нагадаємо, в першому таймі скандального матчу з трибун лунали образливі вигуки на адресу Романа Зозулі, що змусило арбітра Хосе Лопеса двічі призупинити гру. Після перерви гості відмовились виходити на поле.

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Іспанія Головне Зозуля скандал Райо Вальєкано Сегунда Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальєкано Райо Вальєкано
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