Бондаренко повернеться в Шахтар

Захисник Валерій Бондаренко повернеться з чемпіонату Португалії в Шахтар.

Віторія Гімараєш не має наміру продовжувати співпрацю з Валерієм Бондаренком і вже влітку поверне його в Шахтар, повідомляє O Jogo.

Конфлікт Зозулі з фанатами Райо Вальєкано: мадридський клуб покарали за образу українця

Український захисник, права на якого належать донецькому клубу, виступає за португальців на правах оренди. Керівництво Віторії вирішило зменшити кількість орендованих гравців.

Бондаренко не зміг закріпитись в основному складі Віторії Гімараєш. В чемпіонаті Португалії Валерій провів лише 3 матчі. Українець влітку приєднався до нового клубу.

Яремчуку пропонують варіанти трансферу в топ-чемпіонати – версія європейських ЗМІ