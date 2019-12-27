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Бондаренко повернеться в Шахтар

16:55 1344 Читать на русском
Бондаренко повернеться в Шахтар
Валерій Бондаренко / Фото Віторія Гімараєш

Захисник Валерій Бондаренко повернеться з чемпіонату Португалії в Шахтар.

Віторія Гімараєш не має наміру продовжувати співпрацю з Валерієм Бондаренком і вже влітку поверне його в Шахтар, повідомляє O Jogo.

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Український захисник, права на якого належать донецькому клубу, виступає за португальців на правах оренди. Керівництво Віторії вирішило зменшити кількість орендованих гравців.

Бондаренко не зміг закріпитись в основному складі Віторії Гімараєш. В чемпіонаті Португалії Валерій провів лише 3 матчі. Українець влітку приєднався до нового клубу.

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Теги
Українці за кордоном Португалія Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Шахтар Шахтар Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш
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