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Вест Хем Ярмоленка дав останній шанс Пеллегріні – Мойєс уже на валізах

10:27 471 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка дав останній шанс Пеллегріні – Мойєс уже на валізах
Мануель Пеллегріні / Reuters

Лондонський Вест Хем, кольори якого захищає Андрій Ярмоленко, невдовзі може попрощатися із головним тренерм Мануелем Пеллегріні. На його місце вже є інший зірковий претендент.

68’ Шейку Куяте
90’ Джордан Айю
 
Роберт Снодграс 57’
57’ Роберт Снодграс
68’ Шейку Куяте
90’ Джордан Айю

Майбутнє чилійського фахівця залежить від результатів двох найближчих матчів "молотків", стверджує The Times.

Шедевр Айю та гол конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Вест Хем – 2:1

Вест Хем має лише 1 очко відриву перед зоною вильоту й напередодні безславно поступився Крістал Пелас (1:2) на Boxing Day. Лондонці здобули лише 2 перемоги за останні 12 турів АПЛ. Якщо команда Пеллегріні не вразить у поєдинках із Лестером і Борнмутом, то в Іст-Енд повернеться Девід Мойєс.

Ідея із призначенням шотландця з'явилася ще місяць тому, але більшість ради директорів вирішила тоді надати ще один шанс Пеллегріні. Екс-керманич Евертона та МЮ Мойєс має досвід роботи з "молотками" в сезоні 2017/18. Тоді він врятував Вест Хем від вильоту.

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Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Девід Мойєс Девід Мойєс Крістал Пелас - Вест Хем
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