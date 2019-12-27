Вест Хем Ярмоленка дав останній шанс Пеллегріні – Мойєс уже на валізах

Лондонський Вест Хем, кольори якого захищає Андрій Ярмоленко, невдовзі може попрощатися із головним тренерм Мануелем Пеллегріні. На його місце вже є інший зірковий претендент.

Майбутнє чилійського фахівця залежить від результатів двох найближчих матчів "молотків", стверджує The Times.

Шедевр Айю та гол конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Вест Хем – 2:1

Вест Хем має лише 1 очко відриву перед зоною вильоту й напередодні безславно поступився Крістал Пелас (1:2) на Boxing Day. Лондонці здобули лише 2 перемоги за останні 12 турів АПЛ. Якщо команда Пеллегріні не вразить у поєдинках із Лестером і Борнмутом, то в Іст-Енд повернеться Девід Мойєс.

Ідея із призначенням шотландця з'явилася ще місяць тому, але більшість ради директорів вирішила тоді надати ще один шанс Пеллегріні. Екс-керманич Евертона та МЮ Мойєс має досвід роботи з "молотками" в сезоні 2017/18. Тоді він врятував Вест Хем від вильоту.

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