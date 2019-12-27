Яремчуку пропонують варіанти трансферу в топ-чемпіонати – версія європейських ЗМІ

Форварда збірної України продовжують активно сватати в чемпіонти Англії та Італії. Роман Яремчук може стати героєм чергової трансферної саги вже взимку.

Найрезультативніший гравець збірної України у 2019 році забив 26 м'ячів у всіх турнірах. Він на 1 гол обігнав навіть Жуніора Мораєса, якому за Шахтар в УПЛ теоретично відзначатися легше, ніж Роману в сильнішій бельгійській лізі. Яремчук зізнається, що від деяких пропозицій буде важко відмовитися. Перед стартом Євро-2020 змінювати клуб буде великим ризиком і для екс-динамівця, і для його Гента, який змагається за найвищі місця в чемпіонаті та зіграє в Лізі Європи проти Роми. Однак англійські та італійські ЗМІ вирішили підібрати йому трохи варіантів на зимове трансферне вікно.

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Крістал Пелас – у гості до Ярмоленка

У Лондоні Роману сумно не буде. Тут за Вест Хем грає Андрій Ярмоленко, який травмувався, тому навряд чи взимку покине клуб, незважаючи за критику, зумовлену певною нестабільністі виступів. Крістал Пелас перебуває на відстані 6 очок від зони Ліги чемпіонів його найкращий бомбардир Айю забив 5 м'ячів, хоча багато матчів провів на позиції флангового форварда. Гіршу атаку, ніж в "орлів" (17 голів за 19 турів), має лише аутсайдер Уотфорд. Команді відчутно бракує продуктивного №9. Одним з трьох варіантів, які портал HITC радить Рою Ходжсону на січень, є форвард збірної України.

"У цьому сезоні Яремчук став одним з найбільш вбивчих форвардів елітного дивізіону Бельгії. На рахунку українця 17 голів і 4 асисти за 28 матчів у складі Гента. Він показав низку якостей, які вразять когось такого, як Ходжсон. Роман – надзвичайно універсальний нападник, який грав на вістрі, відтягнутого форварда і №10. З його зростом (1,90 м) 24-річний гравець виглядає сильним і вправним з м'ячем, демонструє ефективність в завершальній стадії атак. Міг би виконати відмінну роботу на Селхерст Парк. Яремчук аж ніяк не є готовим продуктом, але під орудою Ходжсона має потенціал перетворитися на топ-гравця в найближчі роки".

Як варіант, фанати Брайтона бачать в особі українця кандидата для "мобільнішої підміни 36-річному Мюррею". Саме такого нападника, найімовірніше з-за кордону, шукають "чайки" для підписання в січні 2020-го, повідомляє авторитетний The Athletic. Чи стане ним Яремчук, ще те питання, але бельгійський ринок для цієї команди не новий. Влітку Брайтон підписав Троссара з Генка за 20 млн євро, і той вже видав 5 результативних дій.

Roman Yaremchuk incoming. — Sam Teague (@SamTeague28) December 27, 2019

Рома кличе Рому, або згадуючи Тоттенхем і Лестер

Італійський Corriere dello Sport вважає, що для українця майбутнє протистояння в Лізі Європи з командою Паулу Фонсеки стане таким собі вступним екзаменом. "Він народився у близькому до кордону Львові, який ще називають маленьким Парижем сходу. Це одна з найбільших окрас України з палацами у стилі Прекрасної епохи, відома також шоколадом і пивом, розташована за 70 км від Польщі. Роман знайшов свій ідеальний куточок світу в Бельгії, Генті".

Видання зазначає, що першим влітку 2019-го ним зацікавився спортивний директор Лаціо Іглі Таре, відомий своїм нюхом на перспективних футболістів. Згодом уже інша столична команда, Рома почала вивчати питання, після чого в його двері постукали Тоттенхем і Лестер. "Яремчук обійшовся у 2017-му в 2 мільйони. Цей трансфер став чудовою угодою для Гента, але й приємним сюрпризом для головного тренера збірної України Андрія Шевченка, який пройшов кваліфікацію на Євро-2020 та очікує подарунків від Романа в червні.

Потужний, швидкий, спритний, сміливий, готовий шукати м'ячі та грати у відборі, зокрема, проти захисників, які починають атаки. Він добре грає головою і є першою гарантією для данського тренера Йєса Торупа. Недавно продовжив контракт до 2023-го. Стабільність – ще одна його сильна риса. У поточному сезоні забив 9-м різним клубам, відзначившись дублем лише проти Зюлте-Варегема. Матч проти Роми може підтвердити що зрілість та узаконити амбіції грати за топовий європейський клуб.

Він забив 7 голів у Лізі Європи – 3 у ворота Вольфсбурга та ще 4 у кваліфікації. Шевченко вважає його форвардом, який постійно розвивається і має до кінця не розкритий потенціал. Яремчук став основним гравцем у збірній України, де забив 5 голів за 6 останніх матчів. Це новизна команди, в якої є інші цінні гравці (Ярмоленко, Маліновський, Коноплянка)". Євро може дати йому необхідну ліцензію, підсумовує італійське видання. Форвард, який забиває на 2 м'ячі більше, ніж тягнуть його моменти (2,9 очікуваного гола проти 5 реальних, найкраща ефективність у нашій збірній), напрошується в топ-чемпіонат вже давно.

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