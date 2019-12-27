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Ібрагімовіч офіційно повернувся у Мілан

20:06 1954 Читать на русском
Ібрагімовіч офіційно повернувся у Мілан
Златан Ібрагімовіч повернувся у Мілан / Sky Sports

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч після довгих переговорів таки повертається до Мілана.

Мілан оголосив про повернення Златана Ібрагімовіча у своєму офіційному твіттері.

Ібрагімовіч непрозоро натякнув на повернення у Мілан

Контракт Ібрагімовіча з Міланом розрахований на 6 місяців – до закінчення поточного сезону з можливістю продовження співпраці ще на рік.

Нагадаємо, що Ібрагімовіч вже виступав за Мілан. Швед забив 42 голи в Серії А у футболці "россонері" в період з 2010 по 2012 рік. Також в активі 38-річного шведа виступи за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, ПСЖ та Лос-Анджелес Гелаксі. Саме за команду зі США Ібра виступав протягом останнього сезону.

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