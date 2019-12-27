Історичне чемпіонство світу, вихід на Євро-2020, повний провал у єврокубках – яким був 2019 рік для українського футболу

До завершення 2019 року залишилися лічені дні. Саме час пригадати головні події року, що минає, в українському футболі.

2019 рік вийшов для нашого футболу доволі контрастним – на щастя, позитивних новин не бракувало, але не обійшлося і без чималої ложки дьогтю. Потішили національна збірна України та команда U-20, які вийшли на чемпіонат Європи та стали чемпіонами світу відповідно. А от українські клуби у єврокубках відверто розчарували – Україна ризикує набрати найменше балів на євроарені за останні роки та цілком може втратити гарантовану путівку у груповий турнір Ліги чемпіонів вже у 2021 році.

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Ми пропонуємо разом пригадати найпам'ятніші моменти 2019 року, які трапилися в українському футболі.

Україна вийшла на чемпіонат Європи та дізналася двох суперників

Збірна України тріумфально провела відбір на чемпіонат Європи-2020. Підопічні Андрія Шевченка достроково виграли групу B, випередивши Сербію та Португалію, яка є чинним чемпіоном континенту. "Синьо-жовті" вдало розпочали відбір, з боями взявши важливий бал у Лісабоні завдяки героїчній грі Андрія Пятова. Потім була вкрай важка перемога в Люксембурзі, здобута на останніх секундах матчу завдяки автоголу майбутнього динамівця Жерсона Родрігеса.

Далі були два львівські матчі – розгром Сербії, який став одним із найкращих поєдинків в історії збірної України, а також важка перемога над непоступливим Люксембургом. Вдала серія продовжилася і восени двома поспіль переконливими перемогами над Литвою – 3:0 на виїзді, 2:0 у Харкові. У зустрічі з Португалією на НСК Олімпійський нашу збірну для виходу на Євро влаштовувала і нічия, але підопічні Шевченка перевиконали план. Швидкий гол Романа Яремчука та м'яч Андрія Ярмоленка наблизили Україну до мрії, яку не змогли зруйнувати ні арбітр, який вилучив Тараса Степаненка, ні гол Кріштіану Роналду з пенальті. 2:1 – 14 жовтня 2019 року увійде в історію українського футболу, адже збірна України вперше у своїй історії зуміла напряму вийти на континентальний форум.

Останній матч у Сербії був важливий виключно з точки зору майбутнього посіву при жеребкуванні групового турніру. 2:2 з рятівним голом на останніх секундах – команда Шевченка впевнено фінішувала першою в групі, лише двічі зігравши унічию. При жеребкуванні групового турніру Євро-2020 Україна потрапила в перший кошик, а суперниками "синьо-жовтих" стали Нідерланди та Австрія. Ще одного суперника ми дізнаємося в березні 2020 року.

Яким був відбір Євро-2020 для збірної України – рекорд, перевтілення, сльози та скандал, який міг все зіпсувати

Успішний відбір на чемпіонат Європи-2020 дозволив Україні фінішувати у топ-25 рейтингу ФІФА за підсумками року – рекордний показник за більш ніж півдесятиліття. Крім того, наша команда вперше у своїй історії не зазнала протягом календарного року жодної поразки. За підсумками 2019 року ми маємо всі підстави пишатися нашою національною командою.

Зміни в УПЛ: розширення, VAR, нові учасники, та плей-офф

Починаючи з сезону 2020/21, в елітному дивізіоні чемпіонату України гратимуть 14 команд. На засіданні клубів УПЛ все ж було прийнято рішення про відповідні зміни в регламенті. Як наслідок, у поточному сезоні з Прем'єр-ліги вилетить лише команда, яка посяде останнє місце (після 18-ти турів такою командою є львівські Карпати). Натомість найвищий дивізіон поповнить одразу троє представників Першої ліги. А от у сезоні 2021/22 кількість команд в УПЛ знову зросте – тепер до 16-ти.

Ще одне історичне нововведення полягає у запровадженні плей-офф за Лігу Європи – тепер команди, які посядуть місця з 5-го по 8-ме, розіграють одну путівку в Лігу Європи через стикові матчі. Крім того, вже у лютому 2020 року в матчах УПЛ вперше використають систему VAR, яка пройшла тестування в поєдинках юнацьких та молодіжних команд.

Зауважимо, що у 2019 році склад учасників Прем'єр-ліги поповнили одразу 2 абсолютні дебютанти елітного дивізіону – СК Дніпро-1 та Колос. Обидва колективи непогано стартували, проте потім прогнозовано здали позиції. Втім, і Колос, і СК Дніпро-1 поки тримаються в першій десятці.

Трансфери: зміни в Динамо та Шахтарі, топ-переходи українських легіонерів

Рік, що минає, подарував кілька цікавих трансферів для українських уболівальників. Динамо підписало Франа Соля, Олександра Караваєва та Жерсона Родрігеса, Шахтар повернув в Україну Євгена Коноплянку і підсилився талановитим бразильцем Тете. Також варто відзначити перехід у Росію двох захисників "гірників" – Ярослава Ракицького та Івана Ордеця. Як наслідок, обоє перестали отримувати виклик до збірної України, після чого захисник Зеніта спересердя заявив про завершення виступів за національну команду.

Топ-трансферів "на вихід" цьогоріч не трапилося – ті ж Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Тайсон та Тарас Степаненко залишилися в Україні, попри чутки про інтерес до них інших клубів.

Вдруге переїхав у Європу Мар'ян Швед. Лідер Карпат підписав контракт із Селтіком, але наразі його кар'єра в Шотландії відверто не складається. Трохи краще йдуть справи у Євгена Шахова, який змінив ПАОК на італійський Лечче. Едуард Соболь став основним гравцем Брюгге, вибив Динамо з Ліги чемпіонів та лідирує в чемпіонаті Бельгії. Руслан Маліновський став чемпіоном Бельгії у складі Генка, після чого переїхав у Серію А, підписавши контракт з Аталантою.

Тренерські відставки

Цьогоріч обоє грандів українського футболу змінили головних тренерів. Паулу Фонсека пішов на підвищення, покинувши Шахтар заради Роми. На місце португальця в Україну приїхав його співвітчизник Луїш Каштру, роботу якого поки що не можна однозначно оцінювати – впевнене лідерство в УПЛ, виліт з ЛЧ та Кубка України, програш Суперкубка Динамо.

П'ять причин, чому Динамо повинне подякувати Хацкевичу

Нового наставника отримали і кияни, але зовсім з іншої причини. Влітку з Олександром Хацкевичем був підписаний новий контракт, проте вже у серпні білорус був звільнений через виліт від Брюгге у кваліфікації Ліги чемпіонів. Замість нього команду очолив Олексій Михайличенко, що наразі не принесло "біло-синім" серйозних дивідендів. Втім, попереду зимові збори, на яких новий тренер самостійно готуватиме своїх підопічних до другої частини сезону.

Змінила тренера і Зоря – Юрій Вернидуб покинув команду, а новим наставником луганців став Віктор Скрипник. Юрій Миколайович, до слова, восени працелаштувався у Білорусі, очоливши місцевий Шахтар. Загалом відставок в УПЛ не бракувало – свої посади серед старожилів УПЛ зберегли лише Володимир Шаран, Олександр Рябоконь та Олександр Бабич. Ворскла, Карпати і Львів змінювали тренерів по кілька разів.

Провал у єврокубках

Представники України у єврокубках цьогоріч не потішили своїх уболівальників. У весняній частині сезону 2018/19 Шахтар вилетів вже на першій стадії єврокубків, поступившись німецькому Айнтрахту. Динамо зуміло пройти Олімпіакос, але в 1/8 фіналу Ліги Європи без шансів поступилося Челсі – 0:8 за сумою двох матчів.

Сезон 2019/20 теж складається не надто вдало. Зоря та Маріуполь не зуміли вийти в груповий турнір Ліги Європи, а Динамо припинило виступи в Лізі чемпіонів вже у стартовому раунді кваліфікації, поступившись Брюгге. Більше того – кияни примудрилися не вийти з групи Ліги Європи, набравши лише 7 очок та пропустивши у плей-офф Мальме і Копенгаген. Олександрії, яка потрапила у групу Ліги Європи напряму, не пощастило з жеребом – в компанії з Гентом, Вольфсбургом та Сент-Етьєном було важко розраховувати на плей-офф.

Шахтар теж не пробився у плей-офф Ліги чемпіонів, поступившись першими двома позиціями Манчестер Сіті та Аталанті. Суперником "гірників" у лізі Європи стане доволі міцна Бенфіка, тому Україна цілком може втратити останнього представника у єврокубках вже наприкінці лютого. Крім того, ми серйозно ризикуємо опуститися на 11 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками сезону – як наслідок, чемпіон України в такому випадку втратить гарантовану путівку в груповий турнір ЛЧ.

Успіхи та невдачі українців за кордоном

Рік, що минає, видався контроверсійним для українських легіонерів. Найбільші здобутки у Олександра Зінченка – 3 трофеї в Англії у складі Манчестер Сіті, серед яких друге поспіль чемпіонство. Українець був визнаний найкращим гравцем фіналу Кубка Англії, а влітку підписав новий контракт до 30 червня 2024 року. У другій частині минулого сезону Зінченко став основним лівим захисником "містян". Восени травми дещо зіпсували настрій Олександру, але Хосеп Гвардіола, безумовно, продовжує розраховувати на українця.

Андрій Ярмоленко не може занести 2019 рік у свій актив. Вінгер збірної України більшу частину року пропустив через травми, проте зумів забити кілька м'ячів за Вест Хем. Втім, як і сам Ярмола, так і його шанувальники, явно розраховували на більше.

Мар'ян Швед та Андрій Лунін практично не грали. Голкіпер провів кілька матчів за Леганес, а влітку повернувся у Реал. Втім, у Мадриді Андрій не залишився, а вирушив у оренду до Вальядоліда, за який зіграв лише одного разу – в Кубку Іспанії. Натомість Швед після переходу в Селтік лічені рази вийшов на поле у футболці "кельтів", а останнім часом не потрапляє навіть до заявки.

Роман Зозуля не зумів вивести Альбасете в Прімеру, але підписав новий контракт з клубом. Нападник продовжує періодично забивати в Сегунді, а нещодавно став фігурантом неприємного епізоду. Фанати Райо Вальєкано назвали Зрзулю нацистом, після чого Роман на спеціальній прес-конференції розкішно прокоментував усі звинувачення.

Роман Яремчук у сезоні 2019/20 став головною ударною силою Гента та одним із найкращих бомбардирів Бельгії. Екс-динамівець став основним нападником збірної України, забив дебютні голи за національну команду та підписав новий довгостроковий контракт з клубом. Не дивно, що Роман вже зацікавив кілька клубів з топ-чемпіонатів.

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Руслан Маліновський поступово відвойовує місце у складі Аталанти. Півзахисник збірної України став найкращим гравцем місяця у команді та забив 3 голи – один з них у ворота Манчестер Сіті в матчі Ліги чемпіонів.

Сергій Ребров досяг серйозного успіху в Угорщині – довгоочікуване чемпіонство Ференцвароша та вихід у групу Ліги Європи зробили українського тренера героєм фанатів.

Жуніор Мораєс – новий форвард для збірної України, який міг принести неприємності

У березні нападник Шахтаря отримав український паспорт, після чого був викликаний до табору національної команди та дебютував за збірну України у виїзному матчі з Португалією. За кілька днів етнічний бразилець вийшов на поле проти Люксембургу, після чого розгорівся скандал, який налякав усю Україну.

Федерації футболу Португалії та Люксембургу подали скаргу в УЄФА щодо правомірності натуралізації Мораєса. На їхню думку, форвард "синьо-жовтих" був натуралізований з порушенням вимог Статуту ФІФА, адже не проживав в Україні безперервно протягом останніх 5-ти років. Команді Шевченка загрожували дві технічні поразки у стартових двох турах, але УЄФА в підсумку визнав натуралізацію Мораєса правормірною. Апеляції Португалії та Люксембургу ні до чого не призвели.

У 2019 році форвард провів 5 матчів за збірну України, забитими голами не відзначався.

Расистський скандал в УПЛ

Матч 14 туру Шахтар – Динамо був затьмарений неприємний епізодом. Арбітр зустрічі Микола Балакін змушений був зупинити гру через поведінку фанатів Динамо, які образили капітана "гірників" Тайсона. Прихильники киян імітували мавп'ячі звуки. а бразилець не витримав і показав кривдникам середній палець, за що отримав червону картку.

Даний епізод викликав серйозний резонанс не лише в Україні. Покарання отримали всі – Тайсона дискваліфікували на один матч, а Динамо оштрафували на півмільйона гривень і зобов'язали провести один поєдинок без глядачів. Аргументи фанатів, що дані вигуки були частиною акції щодо збереження рідкісного виду сов, не були взяті до уваги.

Поліція відкрила кримінальне провадження за даним фактом, серед переліку допитаних опинився і Микола Балакін – головний арбітр Класичного.

Бєсєдін та допінг-скандал

В останні дні 2019 року інформаційний простір України сколихнула вкрай неприємна звістка. Нападник Динамо Артем Бєсєдін не пройшов допінг-тест після матчу проти Мальме в Лізі Європи. Наразі форвард, який перебуває у відпустці, відсторонений від футбольної діяльності на 30 днів, а УЄФА повинен розглянути справу до 19 січня.

Максимальне покарання для Бєсєдіна, який є найкращим бомбардиром Динамо в поточному сезоні, може скласти 4 роки дискваліфікації, хоча про подібний варіант мова поки що не йде. Втім, у випадку доведення вини 23-річного нападника він практично гарантовано втратить шанси поїхати на чемпіонат Європи, адже ризикує отримати щонайменше кілька місяців дискваліфікації.

Збірна України U-20 – чемпіон світу

Завершувати на мінорній ноті аж ніяк не хочеться – чи не головну подію року ми відклали на завершення. Збірна України серед гравців віком до 20 років сенсаційно виграла чемпіонат світу, який проходив улітку на полях Польщі.

Підопічні Олександра Петракова розпочали турнір з доволі несподіваної перемоги над США. Далі були розгром Катару та нічия з Нігерією, яка дозволила "синьо-жовтим" вийти з першого місця групи. В 1/8 фіналу Україна без проблем розібралася з Панамою, а у чвертьфіналі залишила за бортом турніру Колумбію. У півфіналі нашу команду чекала Італія – єдиний гол Сергія Булеци вивів збірну України у фінал.

Вирішальний матч чемпіонату світу проти Південної Кореї досі свіжий у пам'яті. Пропустивши вже в дебюті матчу з пенальті, підопічні Петракова змогли перевернути хід гри. Дубль Владислава Супряги та неймовірний гол Георгія Цітаішвілі подарували "синьо-жовтим" звання чемпіона світу. Андрій Лунін став найкращим воротарем турніру, Сергій Булеца отримав "Срібний м'яч" чемпіонату світу, а Данило Сікан фінішував на другому місці в гонці бомбардирів.

Україна – чемпіон світу. Вдумайтеся в це і повторіть подумки ще раз. Так, це реальність, нехай це лише команда U-20. Навряд чи щось подібне ще раз трапиться у найближчі роки, а тому просто подякуємо Олександру Петракову, його тренерському штабу та гравцям за подароване нам усім диво.

"Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світу