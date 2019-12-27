Лунін отримав ще один варіант продовження кар'єри

Іспанські клуби продовжують полювати на українського голкіпера Андрія Луніна.

Ов'єдо зацікавлений в послугах воротаря Вальядоліда Андрія Луніна, повідомляє eldesmarque.

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Український голкіпер не є єдиним кандидатом для селекційної служби Ов'єдо, але саме українець є найпріоритетнішим варіантом. Контракт Андрія належить Реалу, але 20-річний воротар зараз захищає кольори Вальядоліда на правах оренди.

Лунін зіграв лише в одному матчі за нинішній клуб, тому саме ігровою практикою Ов'єдо має намір заманити українця.

Після 21 туру Сегунди Ов'єдо перебуває на 17-й сходинці турнірної таблиці.

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