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Лунін отримав ще один варіант продовження кар'єри

22:40 891 Читать на русском
Лунін отримав ще один варіант продовження кар'єри
Андрій Лунін / Фото Marca

Іспанські клуби продовжують полювати на українського голкіпера Андрія Луніна.

Ов'єдо зацікавлений в послугах воротаря Вальядоліда Андрія Луніна, повідомляє eldesmarque.

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Український голкіпер не є єдиним кандидатом для селекційної служби Ов'єдо, але саме українець є найпріоритетнішим варіантом. Контракт Андрія належить Реалу, але 20-річний воротар зараз захищає кольори Вальядоліда на правах оренди.

Лунін зіграв лише в одному матчі за нинішній клуб, тому саме ігровою практикою Ов'єдо має намір заманити українця.

Після 21 туру Сегунди Ов'єдо перебуває на 17-й сходинці турнірної таблиці.

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Головне Трансфери Вальядолід Вальядолід Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда Українці за кордоном
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