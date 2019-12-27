Динамо шукає нового форварда, – Заховайло

Відомий футбольний агент В’ячеслав Заховайло поділився інсайдами з табору київського Динамо.

"Михайличенку доведеться починати майже з чистого аркуша і вирішувати першочергові завдання. А саме: стратегічно-кадрове питання, закласти фундамент функціональної готовності, організація гри в обороні, взаємодія в атакуючій фазі.

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За підтвердженою інформацією, клуб посилено шукає нового нападника, як першочергове вирішення.

На мій суб'єктивний погляд – це помилка. Новий будинок будується від фундаменту, а не від гарного даху. Фундамент – я маю на увазі трикутник в центрі півзахисту киян. Там у Динамо сім однаково слабких, що не відповідають рівню і амбіціям виконавців", – написав Заховайло у facebook.

Після 18-ти турів АПЛ Динамо перебуває на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 14 очок.

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