Реакція на успіх

Збірна України напередодні вийшла на Євро-2024 після перемоги над Ісландією. Соцмережі вогняно коментували успіх Сергія Реброва. УЄФА виніс вердикт непростій перемозі України над Ісландією.

"Нинішня збірна набагато сильніша": аналіз матчу з експертом. Україна безжальними атаками відповіла на танці з м'ячем, нокаут від Мудрика розбив мрію нації – як відреагували ісландські ЗМІ. Ребров знову здивував, Анчелотті для лідера збірної України – Мудрик у космосі, та найкращий в унікальній команді не він.

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