"Синьо-жовті" покращать свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки двом поспіль перемогам у плей-офф відбору до Євро-2024.

Перемоги над Боснією і Герцеговиною та Ісландією дозволять Україні піднятись з 24-го на 22-е місце в рейтингу ФІФА, повідомляє MisterChip.

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"Синьо-жовті" таким чином випередять Південну Корею та Австралію. Офіційно рейтинг ще не оновлювався – це має відбутись 4-го квітня. Слід зазначити, що один із майбутніх суперників України на Євро-2024, Бельгія, замикає трійку лідерів. Румунія та Словаччина посідатимуть 46-те та 48-е місця відповідно.

Нагадаємо, збірна України кваліфікувалась на Євро-2024 та потрапила до групи E з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Для цього довелось обіграти Боснію у півфіналі плей-офф відбору (2:1) та Ісландію (2:1).

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