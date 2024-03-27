Ісландці ще не забули феєричний виступ національної збірної на Євро-2016. Однак після того літа у Франції минуло майже вісім років, а команда більше не змогла пробитися на жоден великий турнір. Вчорашня гра з Україною складалася так, що можна було помріяти про путівку до Німеччини, але все завершилося черговим розчаруванням. Проаналізувавши статті у тамтешніх ЗМІ, можна зробити головний висновок – Ісландія визнає, що команда Сергія Реброва заслужила перемогти. Преса хвалить свою збірну та вітає українців.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією

Наш огляд почнемо із заяви Федерації футболу Ісландії: "Прикра поразка від України. Мрія про чемпіонат Європи не збулася, коли наша збірна програла Україні з рахунком 2:1. Альберт Гудмундссон забив ефектний гол. Ісландія утримувала перевагу до перерви, а коли почався другий тайм, все закінчилося. Другу половину українці почали рішуче. Віктор Циганков зрівняв рахунок, а на 84-й хвилині забив Михайло Мудрик. Таким чином, Україна цього літа буде на чемпіонаті Європи в Німеччині".

RUV: Україна їде на Євро-2024 замість Ісландії

Сьогодні ввечері Ісландія була дуже близькою до здобуття путівки на чемпіонат Європи. Ми зустрілися із сильною українською командою у польському Вроцлаві. З перших хвилин було зрозуміло, що цей вечір буде насичений подіями. Українці володіли м'ячем більше та мали свої моменти, але перший гол забили саме ісландці. Це зробив Альберт Гудмундссон, який забив три голи Ізраїлю. Він трохи потанцював з м'ячем за межами штрафного майданчика, а потім завдав чудового удару з лівої.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

На початку другого тайму на полі справді була лише одна команда. Українці атакували безжально, і на 54-й хвилині це призвело до гола Циганкова. Крапку поставив Михайло Мудрик, гравець Челсі, який неочікувано залишився один за межами штрафного майданчика Ісландії. На чемпіонат Європи цього року поїде Україна, а не ми. Ми були такі близькі до мети, але нам потрібно було зробити трохи більше.

Visir: розбита мрія Ісландії

Мрія Ісландії про місце на чемпіонаті Європи у Німеччині розбилася сьогодні увечері у Вроцлаві. Україна перемогла, і вона буде серед учасників європейського турніру. Ця гра була набагато напруженішою, ніж проти Ізраїлю в Будапешті днями. На трибунах було багато українських уболівальників, але ісландську команду добре підбадьорювали кілька сотень ісландців, котрі підспівували, коли перед грою звучав державний гімн.

Перший справжній удар у нічній битві завдала Ісландія. Наші хлопці провели гарний період гри, який завершився тим, що Альберт Гудмундссон забив ефектним ударом лівою ногою в нижній кут, і Андрій Лунін не мав шансів. Майже через десять хвилин українцям вдалося забити, але гол Яремчука був справедливо скасований через офсайд, і ісландська нація зітхнула з полегшенням. Українська команда, як і очікувалося, розпочала другий тайм дуже енергійно. Коли наші хлопці, здавалося, подолали найважчий період, Циганков завдав болючого удару. Потім був нокаут від Мудрика, який мав надто багато простору біля штрафного майданчика.

Сумний результат сьогодні ввечері у Вроцлаві, особливо з огляду на те, що Ісландія мала перевагу в рахунку. Мрія про місце на чемпіонаті Європи розбита, але наші хлопці були дуже близькими до здійснення своєї мрії та мрії всієї нації.

Fotbolti: два антигерої

Це видання спеціалізується на виставленні оцінок. Більшість гравців збірної Ісландії отримали хороші відгуки про свою, але є парочка, до яких виникли питання. Це Гудмундур Торарінссон і Віктор Пальссон, яких пошив у дурні Віктор Циганков, коли забивав свій гол. Перший не був готовий до маневру українця, а другий пішов страхували, але зробив це дуже невпевнено.

Торарінссон – 4: Віддав кілька дуже гідних передач. Погано грав в обороні, дуже погано діяв під час гола Циганкова. Пальссон – 5: Протистояння із Мудриком розпочалося невдало, але потім гравця Челсі не було видно аж до перерви. Помилка під час першого гола особливо вплинула на оцінку.

MBL: Постріл Мудрика вивів Україну на Євро, Ісландія вилетіла

Ісландії доведеться змиритися з тим, що вона не вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи. Україна здобула перемогу у Вроцлаві – Гудмундссон вивів нас уперед, Циганков зрівняв, а Мудрик забив переможний гол на 84-й хвилині. Таким чином, цього літа Україна вирушить до групи E на чемпіонаті Європи у Німеччині, де зустрінеться з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

Гра майже від початку була збалансованою, команди діяли почергово. Українці, проте, трохи краще, якщо на те вже пішло. Їх підтримували 33 тисячі уболівальників. Після рівної боротьби у перші пів години для нас справи пішли краще. Забив Альберт Гудмундссон. Українці виглядали переможеними, але потім оговталися. До другого тайму вони підійшли з великою енергією. У підсумку українці поїхали додому зі справедливою перемогою. Втім, попри значну інтенсивність атаки України у другому таймі, Ісландія мала шанси на перемогу, і команда не здавалася аж до фінального свистка.

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