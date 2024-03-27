У Союзі європейських футбольних асоціацій опублікували резюме фінального матчу кваліфікації Євро-2024 року між збірними України та Ісландії (2:1).

"Україна продемонструвала натхненне повернення у другому таймі у Вроцлаві та, подолавши відставання в рахунку, як і минулого четверга в Боснії та Герцеговині, обіграла Ісландію і посіла місце в групі E.

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Приголомшливий гол, забитий Альбертом Гудмундссоном наприкінці першої години гри, дав змогу гостям контролювати ситуацію до перерви після того, як удар Романа Яремчука було скасовано через офсайд. Україна не зупинилася на досягнутому, і за п'ять хвилин до кінця зустрічі Михайло Мудрик оформив перемогу", – йдеться у звіті прес-служби УЄФА на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, завдяки перемозі над ісландцями Україна вийшла на чемпіонат Європи, де у своїй групі змагатиметься зі збірними Бельгії, Румуні та Словаччини. Європейська першість пройде у Німеччині і триватиме з 14 червня по 14 липня 2024 року.

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