Всі охочі вже можуть придбати перепустки на поєдинки "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи у Німеччині.

У середу, 27 березня, стартував продаж квитків для вболівальників збірної України на матчі Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Перепустки будуть доступні для реалізації до 8 квітня 2024 року. Аби придбати квиток, треба зареєструватись на порталі УЄФА за посиланням і вказати, що вболіваєте за збірну України. Усі квитки в електронному вигляді будуть доступні в додатку УЄФА, посилання на який буде надіслано на електронну адресу, вказану під час реєстрації. Активувати квиток (ввести дані вболівальника) після його придбання необхідно не пізніше ніж за 3 години до початку матчу.

Нагадаємо, збірна України на Євро-2024 зіграє в групі Е, де її суперниками будуть Бельгія, Румунія та Словаччина.

Календар матчів збірної України виглядає наступним чином:

17 червня – Румунія – Україна (Мюнхен, 16:00)

21 червня – Словаччина – Україна (Дюссельдорф, 16:00)

26 червня – Україна – Бельгія (Штутгарт, 19:00)

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