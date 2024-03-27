Захисник Чорноморця Володимир Салюк нібито зацікавив клуб зі Швеції, на що відреагували в одеському клубі.

Шведський Хаммарбю зробив пропозицію щодо трансферу Володимира Салюка, повідомляє Ендрю Тодос у своєму Telegram-каналі. Чорноморцю запропонували 600 тисяч доларів, але одесити хочуть отримати більше. Цікаво, що трансферне вікно у Швеції закривається сьогодні, тож закрити згоду необхідно за кілька годин.

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Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра, своєю чергою, різко прокоментував таку інформацію. "Не хочу хамити, але, знаєте, відповім так – на заборі теж написано х*й. Поторкаєш, а воно не відповідає дійсності: або бетон, або дерево, інколи метал. Не знаю, де ви таку х*рню прочитали. Ніяких запитів по Салюку? Ні!" – наводить слова Місюри Український футбол.

Відзначимо, що Володимир провів 20 матчів за Чорноморець у цьому сезоні, проте результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює 21-річного Салюка в 700 тисяч євро.

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