"Якщо говорити про українські клуби, то найбільше виходу збірної України на Євро-2024 радіє Шахтар. Він вже почав потирати руки в очікуванні цього чемпіонату Європи, тому що план з підвищення цінника на Судакова працює.

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З того що я знаю, зараз реально Англія ввімкнулась з точки зору інтересу. А там де Англія – там бабоси, це не Серія А, не Італія. Про Арсенал пишуть, читаю в інтернеті, – цього не знаю, не буду говорити.

А от Ліверпуль веде Судакова дуже серйозно, дуже ретельно. Скаути їздять, дивляться його вживу, можу підтвердити на сто відсотків. Саме через такі ігри Жора буде приковувати до себе ще більше уваги. Точніше через ігри тепер уже на чемпіонаті Європи", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

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Зауважимо, що Судаков класно проявив себе у вирішальному поєдинку за путівку на Євро-2024, відзначившись двома асистами в грі проти Ісландії (2:1). У складі Шахтаря Георгій провів 24 матчі, в яких відзначився 5 голами та 2 результативними передачами.

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