"Президент клубу сказав, що ми у неділю йдемо на детектор брехні. Я, як директор клубу, головний тренер команди Ігор Климовський і воротар Арсеній Коркодим. Ми будемо відповідати на питання, чи були якісь домовленості щодо цього матчу.

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Ми після гри розбиралися з цією ситуацією, були серйозні розмови. Це дуже неприємно. Я не розумію, як наш воротар може пропускати в таких епізодах.

Це не УАФ запропонувала пройти перевірку на поліграфі, це наш клуб так вирішив. Ми самі добровільно йдемо на детектор брехні і результати відправимо в УАФ.

До початку матчу не було якихось підозрілих розмов, не було дивних передумов до того, що сталося. Тому ще раз повторюю, ми всі готові йти на детектор брехні і готові відповідати на питання. Ми не ховаємося, будь ласка. До футболістів питань мало, вони працювали на полі, але чому були пропущені такі м’ячі – у нас дуже багато питань до воротаря", – сказав Філь у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у матчі 6-го туру другого етапу Групи вибування Першої ліги Металіст здобув вольову перемогу 2:1, поступаючись після першого тайму. Харків'янам вдалось вирвати 3 очки за 4 хвилини до завершення матчу після чудернацького піруету голкіпера Кременя. УАФ вже розпочала розслідування щодо цього поєдинку.

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