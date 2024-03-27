Воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної найкращих гравців чемпіонату Португалії на цю мить за версією WhoScored.

Трубін оцінив шанси на чемпіонство з Бенфікою, порівнявши Прімейра-лігу й УПЛ

22-річний кіпер після 26-ти зіграних турів отримав за свою гру 7 балів. Цікаво, що ця оцінка стала найнижчою серед усієї одинадцятки. Окрім Анатолія, у топ обраних потрапили ще шість його одноклубників.

Нагадаємо, Трубін у поточному сезоні провів за "орлів" 39 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 37 голів (ще у 15 поєдинках відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.

До слова, нині Бенфіка відстає від Спортінга лише на 1 очко, однак у "левів" є гра у запасі.

Україні загрожують сексуальний (не)злочинець і примари – Ребров має проблему з капітаном, Яремчук таємно зібрав команду