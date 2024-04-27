Шахтар на шляху до чемпіонства продовжує гратися з вогнем. За чотири дні "гірники" двічі зіграли проти Зорі, здобувши дуже нервові перемоги. У першому випадку виникли труднощі зі зламом середнього блоку (створили обмаль гостроти навіть у більшості), а в другому організували вагон моментів – але команда горіла в рахунку до 72-ї хвилини, хоча у луганців випали усі центрбеки й ключовий форвард. В обох випадках донеччани рятували перемоги на 80-х хвилинах.

Ця картина вже не дивує вболівальників. Таких матчів навесні зіграли настільки багато, що простіше порахувати перемоги без нарікань – це ігри з Рухом, Чорноморцем і Минаєм. Причому проблеми є не тільки в атаці, а й при обороні. Зоря й Колос забивали після пресингу, Ворскла створила достатньо проблем, а тиск Оболоні призвів до 15 низьких втрат "помаранчево-чорних" з 69% точності пасів уперед.

"Гірників" сильно рятує клас та елітна лавка запасних. Важко стримувати Шахтар, який на 70-х хвилинах випускає аж трьох бразильців вартістю в 27,5 мільйонів євро, а також нападника збірної України. Крім того, варто відзначити сміливий гейм-менеджмент Маріно Пушіча – хорват радикально змінює схеми по перерві й знімає з гри Судакова, йдучи на великі ризики.

Донеччани, попри всі нюанси, йдуть без осічок у весняній частині сезону – винятком стала нічия з Олександрією в лютому. Інші дев'ять матчів команда виграла, відірвавшись від Динамо на чотири очки та ставши фіналістом Кубка України. Вміння перемагати, не дивлячись на усі обставини, є ознакою чемпіонського колективу.

Втім, ознака не є гарантією чемпіонства. Підопічні Маріно Пушіча сильно ризикують, граючи лишень по 45-60 хвилин і дозволяючи аутсайдерам відігруватись у меншості. Якщо десь станеться осічка, а Класичне програють, то золото УПЛ відправиться у Київ – і ніхто вже не згадає про красиві стіночки та +4 наприкінці квітня. А Динамо зараз дуже сильне.

Поєдинок з ЛНЗ теж не слід вважати розминковим. Черкасці жорстоко покарали Динамо кілька турів тому – "біло-сині" забили гол і вимкнулись десь на 30-й хвилині, прокинувшись ближче до 70-ї. За цей час підопічні Олега Дулуба встигли відігратись і захистити 1:1, а при кращій реалізації вони б і перемогу забрали. Та нічия може коштувати киянам чемпіонства, але зараз Шахтар має аналогічну перспективу.

За останні три тури новачок УПЛ набрав 7 очок, прибивши Верес і Олександрію, а також зігравши внічию з Динамо. Тим не менш, говорити про явний прогрес у футболі ЛНЗ зарано – на результат вплинув рандом, а якість гри залишається посередньою. Команда створює мінімальну кількість моментів, а в обороні неакуратна. З тим же Динамо вона допустила понад 30 дотиків у власному штрафному, граючи в середньому блоці.

Якщо Шахтар підійде до матчу з правильним налаштуванням, то підопічним Олега Дулуба буде дуже важко. Втім, вони нічим не ризикують – за підсумками туру колектив навіть не випаде за межі топ-10, а в столиці вже підготували мішечок грошей на випадок сенсації. Все це робить ЛНЗ не таким вже й солодким пиріжечком.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Шахтар

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравський, Саліху, Норенков – Бар, Рибалка – Наумець, Яшарі, Пасіч – Бессала

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря, ТБ 2,5

Фаворит у цій парі очевидний. Якщо керуватись логікою, то Шахтар повинен перемагати – ЛНЗ виглядав занадто невиразно у попередніх матчах. Можливо, оборона "гірників" і подарує черкасцям якийсь гол (вона робить такі подарунки ледь не в кожному турі), але підопічні Маріно Пушіча заб'ють більше. Ризикнемо навіть поставити на тотал більше 2,5.

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