Реакция на успех

Сборная Украины накануне вышла на Евро-2024 после победы над Исландией. Соцсети огненно комментировали успех Сергея Реброва. УЕФА вынес вердикт непростой победе Украины над Исландией.

"Нынешняя сборная намного сильнее": анализ матча с экспертом. Украина безжалостными атаками ответила на танцы с мячом, нокаут от Мудрика разбил мечту нации – как отреагировали исландские СМИ. Ребров снова удивил, Анчелотти для лидера сборной Украины – Мудрик в космосе, но лучший в уникальной команде не он.

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