Главные новости футбола 27 марта: разбор успеха сборной Украины, прогресс в рейтинге ФИФА, Судакова хочет гранд АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 марта.
Реакция на успех
Сборная Украины накануне вышла на Евро-2024 после победы над Исландией. Соцсети огненно комментировали успех Сергея Реброва. УЕФА вынес вердикт непростой победе Украины над Исландией.
"Нынешняя сборная намного сильнее": анализ матча с экспертом. Украина безжалостными атаками ответила на танцы с мячом, нокаут от Мудрика разбил мечту нации – как отреагировали исландские СМИ. Ребров снова удивил, Анчелотти для лидера сборной Украины – Мудрик в космосе, но лучший в уникальной команде не он.
Другие важные новости
Сборная Украины поднимется в рейтинге ФИФА благодаря выходу на Евро-2024. Стартовала продажа билетов на Евро-2024 для болельщиков сборной Украины.
Звезда сборной Украины заинтересовал Ливерпуль – скауты тщательно следят за Георгием Судаковым. Анатолий Трубин вошел в символическую сборную сезона чемпионата Португалии. Игрока Черноморца сватают в европейский клуб – директор одесситов жестко отреагировал: "На заборе тоже написано х*й".